Кириленко объяснил, почему ВСУ отошли из Светлодарска Донецкой области

Об этом он заявил в комментарии проекту Донбасс.Реалии .

"Это было сделано логично и правильно, чтобы сохранить личный состав и с перегруппировкой иметь возможность очищать территории, несмотря на то, насколько сложна ситуация", - сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что российская пропаганда будет распространять информацию о том, что ВСУ отступили, но это не соответствует действительности.

"Это исключительно перегруппировка. Это не отступление", – заявил он.

24 мая глава Светлодарской ВГА Сергей Гошко заявил, что российские военные уже в городе.