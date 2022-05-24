Кириленко объяснил, почему ВСУ отошли из Светлодарска Донецкой области
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Силы обороны Украины отошли от Светлодарска Донецкой области для перегруппировки
Об этом он заявил в комментарии проекту Донбасс.Реалии .
"Это было сделано логично и правильно, чтобы сохранить личный состав и с перегруппировкой иметь возможность очищать территории, несмотря на то, насколько сложна ситуация", - сказал Кириленко.
Он подчеркнул, что российская пропаганда будет распространять информацию о том, что ВСУ отступили, но это не соответствует действительности.
"Это исключительно перегруппировка. Это не отступление", – заявил он.
- 24 мая глава Светлодарской ВГА Сергей Гошко заявил, что российские военные уже в городе.
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