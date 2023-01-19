Киреев, которого застрелила СБУ, предупредил разведку о наступлении на Киев, - WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal .

В сообщении говорится, что именно эта информация дала Украине несколько часов, чтобы перебросить войска для противодействия российской армии.

"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", – сказал Буданов.

Денис Киреев родился в Киеве и работал в местных представительствах западных банков, в частности, Crédit Lyonnais, Citibank и ING. В 2021 году начал сотрудничать с украинской разведкой. The Wall Street Journal отмечает, что по словам Буданова, Киреев "стал первым, кто забил тревогу", когда весной 2021 года РФ начала скапливать свои войска у границ с Украиной.

"У него был необходимый круг знакомств. Через него проводились финансовые операции, поэтому он общался со всеми, включая очень влиятельных людей. Он получил информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир преступности, по крайней мере у наших странах", – объяснил Буданов.

Киреев также был участником украинской делегации во время первых переговоров с РФ в Гомеле. В сообщении говорится, что это было рисковым шагом, поскольку тогда открылась бы связь банкира с украинскими спецслужбами.

"Буданов делал ставку на то, что связи Киреева смогут выиграть паузу в боях и дать Украине больше времени для мобилизации обороны", - пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что 45-летнего Дениса Киреева подозревали в шпионаже в пользу РФ. Он был застрелен в марте 2022 года во время задержания СБУ. Через несколько дней после его смерти Киреева похоронили как героя рядом с первым министром иностранных дел Украины.

Владимир Зеленский подписал документы о награждении Киреева посмертной медалью "За исключительные заслуги в защите государственного суверенитета и безопасности государства".

Издание отмечает, что Киреев в разное время принадлежал двум противоположным лагерям и даже некоторое время работал на двух пророссийских бизнесменов. Благодаря этому банкир приобрел недвижимость, автопарк и отдыхал в Греции и Париже, но это бросило тень на его репутацию среди чиновников и коллег, обеспокоенных российским влиянием.

Служба безопасности Украины при задержании застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене.

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