Кирби: "Слитые" секретные документы США могут быть подделкой
Секретные документы Пентагона, попавшие в сеть после утечки, могут быть подлогом
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает в twitter журналист Саймон Атеба.
Кирби продолжал подчеркивать, что "слитые" документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные Америки.
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"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов", – сказал он.
А также добавил, что пока неизвестно - действовал ли Тейшейра сам или с командой.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть. В Пентагоне оценивали масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. А советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
- Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность, в Белом доме их назвали подлогом. Позже CNN отчитывалось, что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в том числе Китай.
- Впоследствии журналисты The Washington Post пообщались с вероятным членом чата в Discord, куда слили документы Пентагона: авторы утвердили, что за этим стоит "любитель оружия", работавший на военной базе. После этого подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения. Мужчина предстал перед федеральным судьей в городе Бостон в наручниках и тюремной робе.
- Позже в США приказали пересмотреть механизм доступа к разведданным. Также Пентагон создал памятку для военных, где речь идет о правилах и процедурах работы с секретными документами.
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