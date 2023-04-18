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Кирби: "Слитые" секретные документы США могут быть подделкой

18 апреля, 2023 вторник
05:41
Мир

Секретные документы Пентагона, попавшие в сеть после утечки, могут быть подлогом

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает в twitter журналист Саймон Атеба.

Кирби продолжал подчеркивать, что "слитые" документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные Америки.

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"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов", – сказал он.

А также добавил, что пока неизвестно - действовал ли Тейшейра сам или с командой.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
  • CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть. В Пентагоне оценивали масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. А советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
  • Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность, в Белом доме их назвали подлогом. Позже CNN отчитывалось, что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в том числе Китай.
  • Впоследствии журналисты The Washington Post пообщались с вероятным членом чата в Discord, куда слили документы Пентагона: авторы утвердили, что за этим стоит "любитель оружия", работавший на военной базе. После этого подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения. Мужчина предстал перед федеральным судьей в городе Бостон в наручниках и тюремной робе.
  • Позже в США приказали пересмотреть механизм доступа к разведданным. Также Пентагон создал памятку для военных, где речь идет о правилах и процедурах работы с секретными документами.
США
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