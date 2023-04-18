Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает в twitter журналист Саймон Атеба.

Кирби продолжал подчеркивать, что "слитые" документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные Америки.

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"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов", – сказал он.

А также добавил, что пока неизвестно - действовал ли Тейшейра сам или с командой.