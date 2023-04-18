Об этом информирует NDTV.

"В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его мнению, слова Лулы о войне были "глубоко проблематичны". Впрочем, он добавил, что США не имеют никаких возражений против любой страны, которая хочет положить конец войне.

"Очевидно, что мы хотим, чтобы война закончилась. Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если Путин перестанет атаковать Украину и выведет свои войска", – сказал Кирби.

Он добавил, что последние комментарии Бразилии относительно того, что Украина "должна рассматривать действия Кремля как мирную уступку", ошибочны, в частности для Бразилии, проголосовавшей за поддержку суверенитета и территориальной целостности в ООН.

Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сказал, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".