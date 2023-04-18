Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Кирби раскритиковал заявления Бразилии о "поощрении войны в Украине": повторяет российскую и китайскую пропаганду

Кирби раскритиковал заявления Бразилии о "поощрении войны в Украине": повторяет российскую и китайскую пропаганду

18 апреля, 2023 вторник
06:58
Война с Россией

Белый дом подверг критике президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силву за то, что он после поездки в Китай заявил, что США "поощряют войну" в Украине

Об этом информирует NDTV.

"В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его мнению, слова Лулы о войне были "глубоко проблематичны". Впрочем, он добавил, что США не имеют никаких возражений против любой страны, которая хочет положить конец войне.

"Очевидно, что мы хотим, чтобы война закончилась. Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если Путин перестанет атаковать Украину и выведет свои войска", – сказал Кирби.

Он добавил, что последние комментарии Бразилии относительно того, что Украина "должна рассматривать действия Кремля как мирную уступку", ошибочны, в частности для Бразилии, проголосовавшей за поддержку суверенитета и территориальной целостности в ООН.

Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сказал, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".

  • До этого президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обвинил Путина и Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине. По его словам, он уже обсудил данную возможность с некоторыми государствами.
Мир
Украина
Россия
Бразилия
США
Читайте также:
15 апреля, 2023 суббота
В Нидерландах беженцы из Украины вышли на протест с требованиями лучших условий проживания
16 апреля, 2023 воскресенье
Президент Бразилии заявил, что причиной войны в Украине стали "решения, принятые двумя странами"
17 апреля, 2023 понедельник
Враг нанес удар по Запорожской области: повреждены дома и автомобили, пострадал мужчина
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 40.76
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 апреля
07:40
Китай заявил, что готов содействовать возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем
07:26
Южная Корея и Япония активизируют взаимодействие по безопасности на фоне угроз со стороны КНДР
06:38
российские войска
Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям, обороняется на двух, - Генштаб
06:09
"Пьяные вечеринки" в Киеве: одного из организаторов повторно взяли под стражу и увеличили размер залога
05:59
Визит министра обороны Китая в РФ не расширит военное сотрудничество стран, - ISW
05:41
Кирби: "Слитые" секретные документы США могут быть подделкой
05:32
Швеция заказала у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения
05:05
Пригожин возвращает расположение Путина на фоне неудач армии, – ISW
04:39
Итальянская полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина
04:11
Шмигаль назвал обновленные приоритеты проекта "Украинская архитектура реформ"
03:44
В США готовы согласовать модернизацию F-16 для Турции, - Reuters
03:15
Лидеры Нидерландов и Литвы встретились в Гааге: говорили о войне в Украине
02:47
Прокурор и юрист из США присоединятся к расследованию военных преступлений РФ в Украине
02:18
Тайвань планирует закупить еще 400 ракет Harpoon на фоне противостояния с Китаем, - Bloomberg
01:50
Россия провалила зимне-весеннее наступление и потеряла атакующий потенциал, - Буданов
01:22
Украина начнет контрнаступление только тогда, когда будет готова к нему, - Данилов
00:53
Беспорядки в Судане: В аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp, - фото Maxar
00:25
Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне"
00:12
США обвинили Китай в создании в Нью-Йорке "полиции" для преследования китайских диссидентов
2023, понедельник
17 апреля
23:37
В Судане напали на посла ЕС, Боррель заявил о нарушении международного права
23:20
Обновлено
ЧВК Вагнера
Приказы отдавал лично Пригожин: наемники ЧВК Вагнера признались в расстреле более 20 украинских детей и подростков
22:49
Дмитрий Кулеба
Кулеба после Ирака посетит Кувейт
22:29
Россия перешла к обороне во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, — Буданов
22:27
Аналитика
Сергей Згурец
Количество и насыщенность русских войск на территории Украины. Колонка Сергея Згурца
22:06
До критического уровня остается 50-60 см: киевлян предупредили о пике весеннего половодья
21:53
"РФ убивает гражданских, похищает детей": Еврокомиссия напомнила Бразилии, кто агрессор, а кто жертва в войне
21:45
Обзор
Украинское зерно в Польше – новая тема роспропаганды, дипломаты призывают Запад увеличить помощь ВСУ, Путин снова зарабатывает на нефти. Мировые СМИ об Украине 17 апреля
21:18
"Сколько потребуется": Канада и Британия обсудили потребность Украины в долгосрочной поддержке
21:16
РФ обстреляла Никопольщину: один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура
21:00
Буданов: разведка знает имя россиянина, отрезавшего голову украинскому военнопленному
20:34
ВВС Великобритании и Германии перехватили российские истребители и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО
20:06
Эксклюзив
В Черниговской области около трех тысяч домов отремонтировали после агрессии РФ, - журналист
20:00
OPINION
Блеск и бессилие мировых институтов
20:00
Обзор
Победные новости 418-го дня войны: враг потерял БМП с экипажем после одного выстрела из "джавелина", а в Украине впервые вживили протез прямо в кость
19:37
Обновлено
В течение дня россияне дважды обстреляли приграничье Сумщины, также били по Черниговщине
19:29
Эксклюзив
Путин нервничает, проблема №1 – острая нехватка военных на Тихоокеанском флоте РФ, - Наливайченко
19:29
Эксклюзив
Украинский парламент не забирал деньги у военных, снимает или дает зарплаты правительство, - полковник СБУ Костенко
19:25
Украинские воины отдают свою жизнь за время, которое тратится, чтобы убедить мир в целесообразности оружия, - Зеленский о встрече в формате "Рамштайн"
19:12
Россия пытается задушить украинскую экономику, - посол США в Украине о блокировании "зернового коридора"
18:55
Обновлено
РФ вторично заблокировала инспекцию судов в Босфоре. Украинский вице-премьер едет на переговоры в Турцию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV