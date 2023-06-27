Так охарактеризовал ситуацию на брифинге в Вашингтоне представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Я не буду вдаваться в конкретные разведданные - я бы сказал, что мы очень внимательно следим за этим, видим эти сообщения", - отметил представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны об активности российских войск в минировании Запорожской АЭС.

Он также напомнил, что у американской стороны есть возможность отслеживать уровень радиации вокруг атомной электростанции.

"Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим очень, очень внимательно", - подчеркнул Кирби.

Угроза теракта и ситуация в ЗАЭС