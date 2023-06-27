Кирби об опасности подрыва ЗАЭС Россией: "Не видели никаких признаков, что эта угроза неизбежна"
США на нынешнем этапе не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими войсками Запорожской АЭС, несмотря на информацию о размещении на территории станции взрывчатки
Так охарактеризовал ситуацию на брифинге в Вашингтоне представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Я не буду вдаваться в конкретные разведданные - я бы сказал, что мы очень внимательно следим за этим, видим эти сообщения", - отметил представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны об активности российских войск в минировании Запорожской АЭС.
Он также напомнил, что у американской стороны есть возможность отслеживать уровень радиации вокруг атомной электростанции.
"Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим очень, очень внимательно", - подчеркнул Кирби.
Угроза теракта и ситуация в ЗАЭС
- Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.
- На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.
- О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.
- 22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна . В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.
- В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу , в частности в Группу Семи и Европейского Союза, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.
- В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.
- Министерство здравоохранения предупредило , что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.
- Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.
- Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.
- 25 июня Зеленский провел разговоры с Байденом, Трюдо и Дудой, учитывая, что "мир недостаточно реагирует на ситуацию на ЗАЭС".
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