На инцидент координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отреагировал во время брифинга .

По словам чиновника, агрессивные действия российской авиации в отношении американского БПЛА отнюдь не отважный поступок, требующий выдачи орденов.

"Я не знаю, в каких вооруженных силах награждают пилота за то, что он врезался в дрон. Если это храбрость, то, пожалуй, у них совсем другое определение этого слова. Это смешно. Это обидно. Теперь мы не знаем, пытался ли тот пилот намеренно протаранить тот дрон или нет, но он это сделал. Видеодоказательства были достаточно убедительными в любом случае", - заявил Кирби.

Такой комментарий возник после награждения министром обороны РФ Сергеем Шойгу летчиков орденами Мужества после инцидента над Черным морем на прошлой неделе, когда один из российских боевых самолетов сбил американский дрон MQ-9 Reaper.

"Я не имею понятия, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имуществу США большому риску, а в лучшем - просто идиоту," - отметил Кирби.