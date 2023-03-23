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Кирби о награждении сбивших беспилотник США льочтиков РФ: "пилот - идиот"

23 мартa, 2023 четверг
12:43
Мир

В Белом доме назвали идиотом российского пилота, которого наградили за сбитие американского беспилотника над Черным морем

На инцидент координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отреагировал во время брифинга .

По словам чиновника, агрессивные действия российской авиации в отношении американского БПЛА отнюдь не отважный поступок, требующий выдачи орденов.

"Я не знаю, в каких вооруженных силах награждают пилота за то, что он врезался в дрон. Если это храбрость, то, пожалуй, у них совсем другое определение этого слова. Это смешно. Это обидно. Теперь мы не знаем, пытался ли тот пилот намеренно протаранить тот дрон или нет, но он это сделал. Видеодоказательства были достаточно убедительными в любом случае", - заявил Кирби.

Такой комментарий возник после награждения министром обороны РФ Сергеем Шойгу летчиков орденами Мужества после инцидента над Черным морем на прошлой неделе, когда один из российских боевых самолетов сбил американский дрон MQ-9 Reaper.

"Я не имею понятия, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имуществу США большому риску, а в лучшем - просто идиоту," - отметил Кирби.

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Позже стало известно, что в Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами мужества пилотов, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.
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