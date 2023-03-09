Кипрские виллы друзей Путина

И хотя страна является членом ЕС, местное правительство совсем не спешит реагировать на введенные международные санкции против сторонников Путина. Только в январе 2023 года министр финансов Кипра Константинос Петридис сообщил об аресте российских вкладов на 105 миллионов евро. Для сравнения: общая сумма средств по происхождению из РФ на счетах в кипрских банках оценивается в 5-6 миллиардов евро.

Еще хуже ситуация с имущественными объектами. До сих пор неизвестно ни одного случая, чтобы на Кипре арестовали дом или яхту одного из подсанкционных россиян. Собственно, кипрское законодательство для того было и настроено, чтобы скрывать активы. Местные имущественные реестры закрыты для публичного доступа. А цепочки владения намеренно выстраиваются длинными и запутанными, чтобы скрыть имя реального владельца. И все же благодаря открытым базам других стран ЕС нам удалось найти адреса более 20 россиян, связанных с кремлевской верхушкой и крупным бизнесом. Часть уже ходит под международными санкциями. Надеемся, что постепенно к ним присоединятся и остальные.

Те, кто уже под санкциями

Начнем с вице-премьера правительства РФ Марата Хуснулина, среди прочего отвечающего за интеграцию Крыма, Донбасса и других захваченных территорий в Российскую Федерацию. Однако его дочь Алина предпочитает интегрироваться в кипрскую среду. Она замужем за сыном гендиректора Новороссийского порта Евгением Киреевым, на которого тоже наложены санкции, но пока только в Украине. У молодой пары есть особняк в элитном районе Лимассола – Mesovounia villas (см. Локацию ). Обычно такие стоят 2-4 миллиона евро. В оппозиционных российских медиа ранее писали, что Хуснулины-Киреевы владеют через кипрские оффшоры недвижимостью в РФ, но виллу на Кипре им до сих пор удавалось скрывать. Может, так и было бы дальше, если бы Евгений Киреев не решил обустроить там "русскую баньку": печку и другое оборудование он заказал из России, указав в документах доставки свой лимасольский адрес.

Марат Хуснулин

Mesovounia villas

Александр Пономаренко, совладелец московского аэропорта "Шереметьево", киевского ТРЦ "Ocean Plaza", близкий друг и партнер "путинского кошелька" Аркадия Ротенберга, тоже имеет недвижимость на Кипре. Пономаренко – один из богатейших российских бизнесменов, но один из наименее публичных. Широкая публика услышала о нем только тогда, когда выяснилось, что он участвовал в строительстве дворца для Путина возле черноморского курорта Геленджик. На жену олигарха Наталью Рожкову записаны апартаменты в комплексе Bayview Gardens (блок 1, ап. №5) в том же Лимассоле – "российской столице" Кипра. Это сравнительно скромное жилье, стоимость которого не дотягивает до 1 миллиона евро. Возможно, все объясняется тем, что семья Пономаренко предпочитает лето проводить на своей роскошной вилле LA CHABANNE во Франции. Но французские власти в прошлом году наложили на нее арест. Так что Кипр остается запасным вариантом для Пономаренко. Тем более что кипрским паспортами и себя, и семью он обеспечил.

Александр Пономаренко

Bayview Gardens

Бывший руководитель "Роснефти" Эдуард Худайнатов попал под международные санкции в том числе за то, что является номиналом компаний, на которые оформлены суперяхты Shaherezada (стоимостью 700 млн. USD) и Amadea (300 млн. USD). Считается, что реальным владельцем первой из них Владимир Путин, а второй – олигарх Алишер Усманов. Личное состояние Худайнатова недостаточно, чтобы владеть такими яхтами. Но для того чтобы купить виллу на Кипре их хватит с лихвой. Нюанс, правда, в том, что владельцем виллы (на территории комплекса Coral Seas Villas в районе Кораллового Залива возле города Пафос) является небрачная жена Худайнатова – Марина Амаффи. Они уже много лет живут вместе, имеют общих детей, но официально брак не регистрировали. Со стороны Худайнатова это был дальновидный шаг, поскольку теперь помогает обходить санкции.

Эдуард Худайнатов

Coral Seas Villas

Среди многочисленных зарубежных активов российского алюминиевого короля Олега Дерипаски международный холдинг журналистов-расследователей OCCRP на Кипре обнаружил виллу и офисные помещения с оценочной стоимостью соответственно 650 тыс. USD и 3 млн. USD. Офисы находятся в самом импозантном небоскребе Кипра The Oval, а вилла – в местности Куклия, недалеко от одной из туристических изюминок Кипра – бухты Афродиты. Соответственно, и комплекс дорогих резиденций, которые здесь построили, называется Aphrodite Hills. И, похоже, что у Дерипаски (либо близких членов его команды) тут не одна вилла. Среди жителей ВИП-поселка мы обнаружили 19-летнего московского студента и киприота по паспорту Петра Мухамедшина. Ему принадлежит дом по адресу Achaion 41. Поскольку его параметры не совпадают с изображением на сайте OCCRP, то речь идет о двух разных зданиях. Причем здесь Дерипаска? А к тому, что в свое время недвижимость в США он оформил на Олега Мухамедшина, директора по стратегии и развитию компании "РусАл" (подробнее мы писали об этом в статье Прецедент Дерипаски: так ли будет с каждым). Так вот юный Петр Мухамедшин является сыном того же Олега Мухамедшина. Следовательно возникает резонный вопрос, принадлежит ли указанный дом ему или его боссу.

Олег Дерипаска

The Oval



Депутат Госдумы Валерий Гартунг, одновременно являющийся и владельцем ряда машиностроительных предприятий в РФ (Челябинский кузнечно-прессовый завод, Уральская компания строительных кранов и др.), свой дом на Кипре записал на сына Дмитрия. Особняк с бассейном находится в тихой местности Агиос Тихонас близ Лимассола с адресом 38 Artemidos . Осенью 2022 года заводы семьи Гартунгов объявили дополнительный набор работников для выполнения оборонного заказа. Они, в частности, производят тягачи для военной гусеничной техники, детали для танков и т.п.

Совсем неподалеку в коттеджном городке Amathusa Coastal Heights имеет виллу владелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Ранее он тоже заседал в Госдуме, целых три срока, но сейчас предпочитает зарабатывать деньги. Его основной бизнес – это железнодорожные перевозки, в основном через порт Новороссийск, где у него свои зерновые и контейнерные терминалы. Компании Шишкарева причастны к вывозу ворованного зерна из Украины. А еще одна из его фирм владеет несколькими земельными участками под Геленджиком, которые теперь занимает знаменитый "дворец Путина" и прилегающая к нему территория.

Андрей Молчанов тоже когда-то (до 2017 года) был депутатом, правда, в Совете Федерации. Сейчас он один из крупнейших игроков в строительном бизнесе РФ, завсегдатай тамошнего перечня Forbes 100, владелец холдинга ЛСР. Его отчим Юрий Молчанов является близким знакомым Путина. Они оба выходца из КГБ, оба курировали международные связи в Ленинградском университете. Позже Молчанов-старший работал заместителем губернатора Санкт-Петербурга и помог приемному сыну развить собственное дело. В прошлом году у Андрея Молчанова арестовали активы в Украине – Обуховский бетонный завод "Аэрок". А вот кипрскую виллу Молчанова не арестовали – она находится в поселке Пейя, ул. Dervenakion. Не отняли у него и кипрский паспорт, полученный в 2017 году.

В феврале 2023-го свою кипрскую недвижимость неожиданно зажгла российская государственная авиакомпания "Аэрофлот". На ее сайте появилось сообщение о продаже из другого многоквартирного дома в городе Ларнака, рыночная стоимость которого оценивается в 1 945 000 евро. Дом не новый, построенный еще в 1990 году, поэтому требует капитального ремонта. Зато расположен в центральном районе Скала (Shakespeare Street), в 500 м от пляжа. Насчитывает 24 квартиры общей площадью более 2 тысяч кв. м. А еще к нему прибавляется земельный участок на 834 квадрата. Было бы скандально, если бы кипрские власти сейчас позволили "Аэрофлоту" спокойно продать это имущество. Вместо наложить на него арест.

Те, кто должен попасть под санкции

Российский банк ВТБ, часто неформально называемый "банком Кремля", внесен во все возможные санкционные списки. Но под персональные ограничения попал только его руководитель Андрей Костин . В то же время другие топ-менеджеры банка могут до сих пор спокойно пользоваться своими активами за рубежом, в том числе и на Кипре. К примеру, в том же комплексе Coral Seas Villas, где время от времени живет супруга Эдуарда Худайнатова, приобрели себе дома и вице-президент ВТБ Виталий Бузоверя , член правления банка Виктория Ванурина , генеральный директор подразделения "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий . Заместитель директора компании "ВТБ-Лизинг" Анатолий Воронецкий имеет виллу в том же комплексе Aphrodite Hills, что и Олег Дерипаска. Бывший менеджер ВТБ, а ныне генеральный директор кипрского банка RCB Кирилл Зимарин является владельцем апартаментов в поселке Параклизия вблизи Лимассола. Зимарин сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести кипрские активы ВТБ от санкций. 24 февраля 2022 года компании, номинальным владельцем которых он является, выкупили 46,29% RCB, до этого принадлежавших российскому банку ВТБ. Поскольку и компании-покупатели и сам Зимарин имеют кипрскую резиденцию, то кипрский банк продолжает работать, потому что де-юре он уже не имеет никакого отношения к РФ, хотя вся его независимость шита белыми нитями.

Андрей Костин

Как ни странно, среди десятков российских олигархов, против которых в мире уже вступили в силу санкции, не нашлось места самой богатой женщине России Елене Батуриной , экс-жене покойного мэра Москвы Юрия Лужкова. В прошлом году она завершила строительство элитного жилого комплекса Symbol Residence на первой линии у моря в Лимасоле. Квартиры в этом доме имеют площадь 350 квадратных метров. По оценкам риэлторов, застройщик инвестировал в этот проект ориентировочно 40 миллионов евро.

Ниточки к самым высоким кремлевским элитам ведут от еще одного кипрского застройщика родом из России – Сергея Козлова . Бывший сотрудник посольства РФ на Кипре и доверенное лицо предыдущего руководителя российского МИД Евгения Примакова, он стал первым россиянином, зарегистрировавшим строительную компанию на Кипре – Lemestia Developers Limited. Теперь таких фирм у него вместе с женой и сыном с десяток. Как утверждают авторы расследования из издания Cyprus Daily News, именно через эти фирмы верхушка внешнеполитического ведомства РФ владеет недвижимостью на Кипре (это и вдова и дочь Примакова, и нынешний министр Сергей Лаврова, и его спикер Мария Захарова и др.). В частности, речь идет о ЖК Marathon Beach по ул. Amothountos в Лимасоле. Но не только. Сейчас, скажем, компания Козлова Halemo Limited строит в курортном поселке Пиргос 44-квартирный комплекс Meridien Plaza с теннисным кортом и бассейном.

Бывшая жена олигарха Романа Абрамовича, мать 5 его детей, – Ирина Абрамович (Маландина) приобрела апартаменты в самом высоком здании кипрской столицы – здании 360 Nicosia , построенном в 2020 году. Всего он имеет 34 этажа. Ирина Абрамович выбрала себе 19-й.

Ирина Абрамович

360 Nicosia

Андрей Клиновский, зять бывшего вице-премьера российского правительства Михаила Касьянова и крупный российский землевладелец в популярном среди олигархов районе Рублевского шоссе (Подмосковье), на Кипре имеет квартирку в жилом комплексе Azur Residence (Vasileos Georgiou I). Это практически в центре Лимассола на берегу моря.

Почти рядом, на Vasileos Georgiou I, 62, квартирой владеет Юрий Ободовский, в прошлом один из тендерных королей РЖД (российской железной дороги), бизнес-партнер бывшего руководителя этой госкомпании Владимира Якунина и семьи "путинских кошельков" Ротенбергов.

Финансовый директор Сахалинского морского пароходства Аркадий Кукин владеет приморским домом в районе Пареклизия. Глава правления "Экспобанка" Игорь Ким имеет поместье в поселке Цада. Квартиры в Лимасоле приобрели семья Владимира Перекрестова , владельца авиакомпании S7; Иосиф Сандлер , основатель нефтетранспортной компании "Трансбункер"; Александр Занадворов , владелец торгового центра "Охотный ряд" на Манежной площади Москвы. А еще один российский ритейлер Сергей Ломакин (в Украине известен тем, что когда-то развивал сеть дешевых обувных маркетов "Центробыль") купил себе кипрский футбольный клуб Pafos со всей его инфраструктурой соответственно.

Вышеперечисленные объекты – это лишь капля в море российской недвижимости на Кипре. Для расследователей здесь еще поле непаханой работы. Но даже эта капля суммарно тянет на несколько десятков миллионов евро, которые могут быть отчуждены в фонд репатриаций Украины.