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Кипр заявляет об открытии предупредительного огня турецкой береговой охраной по катеру морской полиции

16 июля, 2021 пятница
11:06
Мир Кіпр

На Кипре назвали предупредительный огонь турок провокацией и заявили, что те под прикрытием собственной береговой охраны перебрасывают мигрантов на греческую часть острова

Об этом пишет CyprusMail .

Турецкая береговая охрана обстреляла катер морской полиции греческого Кипра в море у Като-Пиргос утром четверга.

Инцидент произошел около 3.30 утра во время очередного патрулирования морской полицией для проверки нелегальных иммигрантов, прибывших из Турции.

По данным полиции, небольшую лодку из трех членов заметило судно береговой охраны Турции примерно за 11 морских миль от порта Като-Пиргос.

Патрульная лодка греков-киприотов начала стремиться к рыбацкому поселку, но турецкая береговая охрана начала преследовать ее и осуществила четыре предупредительных выстрела.

Министерству иностранных дел сообщено о происшествии, сказали в полиции Кипра.

После инцидента президент совета общины Като-Пиргос Никос Клеантус повторил свои давние просьбы об усилении патрулирования и проверок как на море, так и на суше.

Он сказал, что "непонятно", почему портовые и морские управления района имеют только одну небольшую патрульную лодкк.

По словам Клеантуса, "серьезная провокация турецкой береговой охраны является частью защиты, предоставляемой торговцам нелегальными иммигрантами, которые в последнее время очень часто выходят в район Като-Пиргос".

мигранты
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