Об этом пишет Deutsche Welle.

Комиссар по финансам Кипра Павлос Иоанну сообщил, что страна ввела жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые, по сведениям США и Великобритании, помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против РФ из-за войны в Украине.

Речь идет, в частности, о реализации санкций Великобритании и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам, в частности Алишеру Усманову и Роману Абрамовичу, обходить санкции и скрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых – как киприоты, так и лица, имеющие и кипрское, и российское гражданство.