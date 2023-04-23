Кипр заморозил счета 13 человек, которых связывают с российскими олигархами
Власти Кипра приняли решение заморозить счета 13 человек, связанных с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым
Об этом пишет Deutsche Welle.
Комиссар по финансам Кипра Павлос Иоанну сообщил, что страна ввела жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые, по сведениям США и Великобритании, помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против РФ из-за войны в Украине.
Речь идет, в частности, о реализации санкций Великобритании и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам, в частности Алишеру Усманову и Роману Абрамовичу, обходить санкции и скрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых – как киприоты, так и лица, имеющие и кипрское, и российское гражданство.
- 20 апреля Швейцария объявила о введении санкций против частной военной компании Вагнера и информагентства РИА ФАН.
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