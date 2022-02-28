Об этом он заявил в Твиттере, передает Еспресо.Запад.



"NOTAM был издан с полуночи 28 февраля, чтобы закрыть воздушное пространство для российских самолетов", - написал Карусос.

Министр уточнил, что Кипр закрыл небо для самолетов России в соответствии с решением ЕС, ведь раньше согласился на такие условия.

Напомним, вчера всего около десяти стран закрыли небо для самолетов из России.

Сегодня к ним присоединились почти все страны Европы.

Канада развернула над океаном рейс из Москвы.

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