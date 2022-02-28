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Главная война с Россией Кипр закрыл небо для российских самолетов

Кипр закрыл небо для российских самолетов

28 февраля, 2022 понедельник
04:22
война с Россией

Министр транспорта Кипра Яннис Карусос заявил, что Кипр закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Об этом он заявил в Твиттере, передает Еспресо.Запад.

"NOTAM был издан с полуночи 28 февраля, чтобы закрыть воздушное пространство для российских самолетов", - написал Карусос.

Министр уточнил, что Кипр закрыл небо для самолетов России в соответствии с решением ЕС, ведь раньше согласился на такие условия.

  • Напомним, вчера всего около десяти стран закрыли небо для самолетов из России.
  • Сегодня к ним присоединились почти все страны Европы.
  • Канада развернула над океаном рейс из Москвы.

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