Кипр закрыл небо для российских самолетов
Министр транспорта Кипра Яннис Карусос заявил, что Кипр закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Об этом он заявил в Твиттере, передает Еспресо.Запад.
"NOTAM был издан с полуночи 28 февраля, чтобы закрыть воздушное пространство для российских самолетов", - написал Карусос.
Министр уточнил, что Кипр закрыл небо для самолетов России в соответствии с решением ЕС, ведь раньше согласился на такие условия.
- Напомним, вчера всего около десяти стран закрыли небо для самолетов из России.
- Сегодня к ним присоединились почти все страны Европы.
- Канада развернула над океаном рейс из Москвы.
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