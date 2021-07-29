Кипр ужесточит условия въезда для невакцинированных украинцев

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус Инфо".



"С этой недели вакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест. До получения результата (3 часа) граждане остаются на самоизоляции", - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что по состоянию на 26 июля вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, которые позволяют путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.



В то же время вакцинированные пассажиры при наличии сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

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