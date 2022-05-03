Кипр стал первой страной ЕС со 100-процентным покрытием территории сетью связи 5G

Об этом сообщила телекоммуникационная компания CYTA (Cyprus Telecommunication Authority).

"Технология 5G и ее преимущества теперь доступны на территории всего Кипра, даже в самых отдаленных районах", - отметил генеральный директор компании Андреас Неоклеус.

А президент CYTA Михалис Иоаннидис добавил, что это достижение, которого пока нет ни у какой другой страны ЕС.

Последним населенным пунктом страны, на который была распространена связь стандарта 5G, 2 мая стала горная деревня Сикопетра, расположенная на границе провинций Лимасол, Никосия и Ларнака.

Первая сеть связи в указанном стандарте – Cytamobile-Vodafone 5G, позволившая обеспечить скорость трафика в 1 Гигабит в секунду с возможностью одновременного подключения к тысячам устройств, распространялась на Кипре начиная с 1 февраля 2021 года.

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