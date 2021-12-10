Кипр сообщил о первых случаях заражения штаммом "Омикрон"

Об этом сообщает Cyprus Mail.



10 декабря органы здравоохранения Кипра сообщили, что три случая заражения COVID-вариантом "Омикрон" обнаружили в провинции Лимасол.



Все три случая обнаружили у киприотов-греков, вернувшихся из заграничной поездки в начале декабря. Никто из них не нуждается в госпитализации.



Издание отмечает, что трое зараженных учеников получили отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии в страну, но через несколько дней почувствовали симптомы и сделали тест еще раз.



За все время пандемии на Кипре зарегистрировали 139 тыс. случаев заражения COVID-19 и почти 600 смертей в результате осложнений.

Напомним, по состоянию на 8 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 57 странах.

Исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон".

Японские исследователи обнаружили, что "Омикрон" в четыре раза заразнее "Дельты".