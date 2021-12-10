Кипр сообщил о первых случаях заражения штаммом "Омикрон"
На Кипре обнаружили первые три случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает Cyprus Mail.
10 декабря органы здравоохранения Кипра сообщили, что три случая заражения COVID-вариантом "Омикрон" обнаружили в провинции Лимасол.
Все три случая обнаружили у киприотов-греков, вернувшихся из заграничной поездки в начале декабря. Никто из них не нуждается в госпитализации.
Издание отмечает, что трое зараженных учеников получили отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии в страну, но через несколько дней почувствовали симптомы и сделали тест еще раз.
За все время пандемии на Кипре зарегистрировали 139 тыс. случаев заражения COVID-19 и почти 600 смертей в результате осложнений.
- Напомним, по состоянию на 8 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 57 странах.
- Исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон".
- Японские исследователи обнаружили, что "Омикрон" в четыре раза заразнее "Дельты".
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