Кипр снова вводит масочный режим
Власти Кипра чуть более месяца спустя после отмены требования, приказали повторно ввести масочный режим для борьбы с COVID-19, поскольку вновь возросло количество случаев заболевания
Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантела заявил, что требование носить маску для лица в закрытых помещениях вступает в силу 8 июля.
Как сообщает кипрский чиновник после заседания кабинета министров, эксперты в области здравоохранения рекомендовали этот шаг после резкого увеличения количества заболеваний в стране.
В первый раз случай коронавируса на острове задокументировали в марте 2020 года. С тех пор в стране было зафиксировано 1075 смертей.
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