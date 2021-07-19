Кипр разрешил въезд лицам, вакцинированным препаратом CoronaVac

Об этом сообщает Liga.Net .

На Кипре могут отдохнуть туристы, которые вакцинировались такими препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac)



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Для въезда нужен международный сертификат о вакцинации, а за 48 часов - заполнить форму CyprusFlightPass .