Кипр разрешил въезд лицам, вакцинированным препаратом CoronaVac
Кипр добавил вакцину CoronaVac в список, прививка которыми дает право въезда иммунизированным туристам
Об этом сообщает Liga.Net .
На Кипре могут отдохнуть туристы, которые вакцинировались такими препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac)
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Для въезда нужен международный сертификат о вакцинации, а за 48 часов - заполнить форму CyprusFlightPass .
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