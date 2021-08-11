Кипр расширил перечень препаратов, с вакцинацией которыми разрешен въезд в страну

Об этом сообщило посольство Украины в Республике Кипр



Согласно решению, страна расширила перечень препаратов, сертификаты о вакцинации которыми, выданные Украины, являются основанием для пересечения границы Кипра.



В списке: Janssen / Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

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