Кипр расширил перечень препаратов, с вакцинацией которыми разрешен въезд в страну
Кипр расширил перечень вакцин от COVID-19, необходимых для пересечения границы
Об этом сообщило посольство Украины в Республике Кипр
Согласно решению, страна расширила перечень препаратов, сертификаты о вакцинации которыми, выданные Украины, являются основанием для пересечения границы Кипра.
В списке: Janssen / Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.
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