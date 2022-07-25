Кипр поможет ЕС избавиться от зависимости от российского газа
По мнению министра энергетики Кипра Наташи Пилидес, стремление Европейского Союза сократить зависимость от российского природного газа повышает стратегическую важность месторождений Кипра
Об этом в интервью для Bloomberg сообщила министр энергетики Кипра Наташа Пилидис.
"Европа является хорошим потенциальным клиентом для кипрского газа, поскольку ЕС подтвердил, что природный газ будет оставаться потребительским топливом до 2049 года в рамках "зеленого" перехода. Поэтому теперь компании могут заключить долгосрочные контракты", — сказала Пилидис.
По ее словам, ЕС планирует покончить с зависимостью от газа РФ вне зависимости от того, когда закончится полномасштабная война в Украине.
Американская энергетическая компания Chevron Corp. вместе с партнерами Shell Plc и израильской Newmed Energy LP владеет правами на бурение морского месторождения Aphrodite и планирует пробурить новую скважину в начале 2023 года.
По оценкам, Aphrodite, впервые открытая в 2011 году, содержит 125 миллиардов кубометра до сих пор неиспользованного газа и лежит вблизи месторождения Левиафан у побережья Израиля, совместно эксплуатируемого Chevron и NewMed.
Как отметила министр, Chevron представит свой окончательный план развития для Aphrodite, расположенного в блоке 12 исключительной экономической зоны Кипра, до конца этого года с 2027 года.
Варианты включают подключение Aphrodite к действующей инфраструктуре в регионе или подключение месторождения к терминалу сжиженного природного газа Ikdu в Египте.
Будучи маленькой страной, Кипр не нуждается в много природном газе для внутренних нужд, оставляя больше топлива именно на экспорт. Как отмечает Пилидис, кроме Европы потенциальным клиентом газа является также Азия.
Кипр также положительно относится к плану греческой энергетической компании Energean Plc построить 200-километровый трубопровод от своего морского месторождения в Израиле до Василикоса на южном побережье острова.
Согласно предложению, трубопровод будет соединен с плавучим судном для сжиженного природного газа с экспортом около 3,5 миллиарда кубических метров в год.
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