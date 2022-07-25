Кипр поможет ЕС избавиться от зависимости от российского газа

Об этом в интервью для Bloomberg сообщила министр энергетики Кипра Наташа Пилидис.

"Европа является хорошим потенциальным клиентом для кипрского газа, поскольку ЕС подтвердил, что природный газ будет оставаться потребительским топливом до 2049 года в рамках "зеленого" перехода. Поэтому теперь компании могут заключить долгосрочные контракты", — сказала Пилидис.

По ее словам, ЕС планирует покончить с зависимостью от газа РФ вне зависимости от того, когда закончится полномасштабная война в Украине.

Американская энергетическая компания Chevron Corp. вместе с партнерами Shell Plc и израильской Newmed Energy LP владеет правами на бурение морского месторождения Aphrodite и планирует пробурить новую скважину в начале 2023 года.

По оценкам, Aphrodite, впервые открытая в 2011 году, содержит 125 миллиардов кубометра до сих пор неиспользованного газа и лежит вблизи месторождения Левиафан у побережья Израиля, совместно эксплуатируемого Chevron и NewMed.

Как отметила министр, Chevron представит свой окончательный план развития для Aphrodite, расположенного в блоке 12 исключительной экономической зоны Кипра, до конца этого года с 2027 года.

Варианты включают подключение Aphrodite к действующей инфраструктуре в регионе или подключение месторождения к терминалу сжиженного природного газа Ikdu в Египте.

Будучи маленькой страной, Кипр не нуждается в много природном газе для внутренних нужд, оставляя больше топлива именно на экспорт. Как отмечает Пилидис, кроме Европы потенциальным клиентом газа является также Азия.

Кипр также положительно относится к плану греческой энергетической компании Energean Plc построить 200-километровый трубопровод от своего морского месторождения в Израиле до Василикоса на южном побережье острова.

Согласно предложению, трубопровод будет соединен с плавучим судном для сжиженного природного газа с экспортом около 3,5 миллиарда кубических метров в год.