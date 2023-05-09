Кипр получил от США часть информации о людях, обвиняемых в уклонении от санкций против РФ
Соединенные Штаты передали властям Кипра первый пакет информации о физических и юридических лицах, обвиненных в попытках обойти санкции против РФ
Об этом заявил президент Кипра Никос Христодолидис, цитирует Euronews .
Он отметил, что еще два пакета с информацией ожидаются в ближайшее время. Первый из трех уже передан в прокуратуру Кипра.
Президент Кипра добавил, что сегодня уже провел беседу с генпрокурором страны. По его словам, все полученные вчера данные будут направлены на то, чтобы отводные компетентные органы страны могли приступить к ее обработке.
"Очень важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с соответствующей серьезностью, сделали все возможное, чтобы никто не позволил никому запятнать имя страны", - подчеркнул Христодулидис.
- 23 апреля власти Кипра приняли решение о заморозке счетов 13 человек, связываемых с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.
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