Кипр получил от США часть информации о людях, обвиняемых в уклонении от санкций против РФ

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодолидис, цитирует Euronews .

Он отметил, что еще два пакета с информацией ожидаются в ближайшее время. Первый из трех уже передан в прокуратуру Кипра.

Президент Кипра добавил, что сегодня уже провел беседу с генпрокурором страны. По его словам, все полученные вчера данные будут направлены на то, чтобы отводные компетентные органы страны могли приступить к ее обработке.

"Очень важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с соответствующей серьезностью, сделали все возможное, чтобы никто не позволил никому запятнать имя страны", - подчеркнул Христодулидис.