Кипр поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - украинский посол

Об этом он заявил в интервью НВ .

"В июне будет приниматься решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство. Это один из этапов присоединения Украины к ЕС. По этому вопросу со стороны руководства Республики Кипр есть однозначная позиция – да", – сказал Нимчинский .

По его словам, дискуссии свидетельствуют о том, что Кипр будет активно поддерживать предоставление Украине статуса кандидата.

"Не секрет, что внутри ЕС до сих пор ведутся дискуссии о скорости процесса присоединения Украины к ЕС. Конечно, все исходят из понимания, что это займет определенное время. Я бы не забегал вперед, не давал бы оценки сейчас относительно того, какими будут позиции тех или иных других государств в процессе дальнейших переговоров стран ЕС с Украиной", - подытожил посол.

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе

Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 года получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но отметила, что все критерии для членства должны быть выполнены

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что Украина может войти в Евросоюз с временно оккупированными территориями .