Кипр поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - украинский посол
Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский заявил, что Кипр поддерживает, чтобы Украина стала кандидатом на членство в Евросоюзе уже в июне
Об этом он заявил в интервью НВ .
"В июне будет приниматься решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство. Это один из этапов присоединения Украины к ЕС. По этому вопросу со стороны руководства Республики Кипр есть однозначная позиция – да", – сказал Нимчинский .
По его словам, дискуссии свидетельствуют о том, что Кипр будет активно поддерживать предоставление Украине статуса кандидата.
"Не секрет, что внутри ЕС до сих пор ведутся дискуссии о скорости процесса присоединения Украины к ЕС. Конечно, все исходят из понимания, что это займет определенное время. Я бы не забегал вперед, не давал бы оценки сейчас относительно того, какими будут позиции тех или иных других государств в процессе дальнейших переговоров стран ЕС с Украиной", - подытожил посол.
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