Кипр отменяет упрощенный визовый режим для россиян

Об этом информирует Financial Mirror .

С 1 декабря страна начнет взимать плату с россиян за оформление туристических виз, ранее граждане РФ были освобождены от визовых сборов.

"Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем месяце, обладатели российского паспорта, которые освобождены от визового сбора, должны заплатить 80 евро при оформлении туристической визы для взрослых, а за детей от шести до 12 лет - 40 евро", - говорится в сообщении.

Кипр принял такое решение после полной остановки соглашения об упрощении визового режима Европейским Союзом.

"В соответствии с принятым решением, которое официально вступило в силу 12 сентября, плата за оформление визы в Российскую Федерацию выросла с 35 до 80 евро", – добавляют в ведомстве.

Теперь россиян ждут увеличенный срок оформления виз и более строгие правила выдачи.