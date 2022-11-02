Кипр отменяет упрощенный визовый режим для россиян
Власти Кипра заявили, что островное государство не будет разрешать упрощенные правила для россиян, обращающихся за туристическими визами
Об этом информирует Financial Mirror .
С 1 декабря страна начнет взимать плату с россиян за оформление туристических виз, ранее граждане РФ были освобождены от визовых сборов.
"Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем месяце, обладатели российского паспорта, которые освобождены от визового сбора, должны заплатить 80 евро при оформлении туристической визы для взрослых, а за детей от шести до 12 лет - 40 евро", - говорится в сообщении.
Кипр принял такое решение после полной остановки соглашения об упрощении визового режима Европейским Союзом.
"В соответствии с принятым решением, которое официально вступило в силу 12 сентября, плата за оформление визы в Российскую Федерацию выросла с 35 до 80 евро", – добавляют в ведомстве.
Теперь россиян ждут увеличенный срок оформления виз и более строгие правила выдачи.
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