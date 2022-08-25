Об этом пишет Forbes .

Отмечается, что Кипр заключил важное соглашение с Израилем, которое позволит ему купить систему противовоздушной обороны "Железный купол".Благодаря этому у США появится уникальная возможность убедить Никосию передать свои старые российские установки ПВО Украине.

Издание отмечает, что "Железный купол" укрепит ограниченные возможности островного государства по защите своего неба. Сейчас структура ПВО Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности действия, а также французских ракет малой дальности Mistral.

"Железный купол" прославился тем, что Израиль успешно применил его для уничтожения небольших ракет, запущенных из Сектора Газа. Также система очень эффективна в борьбе с беспилотниками.

Скорее всего, Кипр решил купить именно израильский "Железный купол", чтобы оградить себя от потенциальных угроз от беспилотников Турции. Анкара еще в декабре 2019 года развернула такие боевые машины на северной части острова. Forbes пишет, что это те же беспилотники, которые "успешно уничтожали российские системы ПВО в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине". Очевидно, речь идет о TB2 "Байрактаре".

В новом пакете военной помощи от США есть интересные образцы вооружения, направленные на усиление ударных возможностей и ПВО. 25 августа директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что первые образцы систем NASAMS и IRIS-T поступят в ближайшие два месяца.

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