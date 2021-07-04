Кипр охватили наимощнейшие за почти полвека пожары

Об этом заявил президент Кипра Анастасиадис, сообщает Интерфакс-Украина .

"Это трагедия. Это самый большой с 1974 года пожар", - сказал Анастасиадис.

Он отметил, что в результате пожара погибли люди, сгорели участки леса и земли. Также президент пообещал, что правительство немедленно окажет помощь пострадавшим и родственникам жертв.

В МВД Кипра сообщили, что пожар привел к гибели в районе Ларнаки четырех человек, вероятно граждан Египта.

Пожар начался в минувшую субботу и на фоне засушливой погоды распространился у подножия гор Троодос. По подозрению в причастности к возникновению пожара арестован 67-летний мужчина.