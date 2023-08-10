Кипр начал лечить больных кошек противоковидными таблетками
Ветеринарные службы на Кипре получили первую партию таблеток против COVID из человеческих запасов, чтобы остановить распространение смертельного штамма кошачьего коронавируса, убившего тысячи кошек на острове
Об этом информирует The Guardian .
"Мы собрали 500 коробок лекарства. Это первая партия из 2000 пакетов, которые будут доступны. Каждая содержит 40 капсул, поэтому мы говорим об общем количестве 80 000 антиковидных таблеток", - сказал директор ветеринарной службы правительства Христодулос Пипис.
8 августа в Международный день кошек министерство здравоохранения Кипра начало лечить кошек острова таблетками против COVID. Лекарство было распределено среди ветеринаров после тревожного роста случаев кошачьего инфекционного перитонита, который вызывает кошачий коронавирус и почти всегда приводит к смерти, если его не лечить.
Вирус, получивший название "вспышка FCoV-23", был обнаружен в январе в Никосии, столице Кипра. По данным Панкипрской ветеринарной ассоциации (PVA), за несколько месяцев он распространился по всему острову.
"Наши исследования очень сосредоточены на выявлении возможной мутации, приведшей к этому очень вирулентному штамму FCoV", - рассказал старший преподаватель ветеринарной клинической патологии, доктор Харалампос Аттипа, возглавляющий команду Эдинбургского университета.
Ветеринары получили лекарства из человеческих запасов, поскольку кошачий вирус, не заражающий людей, очень заразен и смертелен для кошек.
"Эта страна - бойня для животных. Да, правительство сделало это объявление, это маленькая победа, но оно очень противоречивое, потому что ничего не делается для кошек. Зато существует экономика смерти, как и работает бойня. На самом деле они лучше позволят им умереть", - отметила доцент кафедры образования Кипрского университета Зелия Грегориу, потерявшая свою пожилую комнатную кошку из-за болезни.
Общество защиты кошек Кипра (PAWS) заявило, что с января от кошачьего коронавируса погибло 300 тыс. кошачьих, но ветеринары назвали это преувеличением и сказали, что смертей было 8000, пока правительство разрешило использовать таблетки против Covid для лечения кошек.
"Каждая упаковка будет стоить 100 евро. В каждый район будет доставлено сто пакетов. Владельцы кошек, имеющие рецепт от ветеринара, будут иметь право покупать его", - сказал Пипис, отметив, что до конца недели первая партия лекарств будет распространена в ветеринарные центры пяти районов.
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