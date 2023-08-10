Об этом информирует The Guardian .

"Мы собрали 500 коробок лекарства. Это первая партия из 2000 пакетов, которые будут доступны. Каждая содержит 40 капсул, поэтому мы говорим об общем количестве 80 000 антиковидных таблеток", - сказал директор ветеринарной службы правительства Христодулос Пипис.

8 августа в Международный день кошек министерство здравоохранения Кипра начало лечить кошек острова таблетками против COVID. Лекарство было распределено среди ветеринаров после тревожного роста случаев кошачьего инфекционного перитонита, который вызывает кошачий коронавирус и почти всегда приводит к смерти, если его не лечить.

Вирус, получивший название "вспышка FCoV-23", был обнаружен в январе в Никосии, столице Кипра. По данным Панкипрской ветеринарной ассоциации (PVA), за несколько месяцев он распространился по всему острову.

"Наши исследования очень сосредоточены на выявлении возможной мутации, приведшей к этому очень вирулентному штамму FCoV", - рассказал старший преподаватель ветеринарной клинической патологии, доктор Харалампос Аттипа, возглавляющий команду Эдинбургского университета.

Ветеринары получили лекарства из человеческих запасов, поскольку кошачий вирус, не заражающий людей, очень заразен и смертелен для кошек.

"Эта страна - бойня для животных. Да, правительство сделало это объявление, это маленькая победа, но оно очень противоречивое, потому что ничего не делается для кошек. Зато существует экономика смерти, как и работает бойня. На самом деле они лучше позволят им умереть", - отметила доцент кафедры образования Кипрского университета Зелия Грегориу, потерявшая свою пожилую комнатную кошку из-за болезни.

Общество защиты кошек Кипра (PAWS) заявило, что с января от кошачьего коронавируса погибло 300 тыс. кошачьих, но ветеринары назвали это преувеличением и сказали, что смертей было 8000, пока правительство разрешило использовать таблетки против Covid для лечения кошек.

"Каждая упаковка будет стоить 100 евро. В каждый район будет доставлено сто пакетов. Владельцы кошек, имеющие рецепт от ветеринара, будут иметь право покупать его", - сказал Пипис, отметив, что до конца недели первая партия лекарств будет распространена в ветеринарные центры пяти районов.