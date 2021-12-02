Кипр меняет правила въезда для украинцев с 6 декабря

Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Республике Кипр на странице Facebook.

Так, решение об обязательном ПЦР-тестировании по прибытии в страну воздушным или морским транспортом, независимо от страны отправления, касается всех лиц в возрасте от 12 лет, независимо от наличия у них справки о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19. При этом стоимость ПЦР-теста будут оплачивать пассажиры.

Принятие временных мер необходимо в связи с обнаружением новой мутации коронавируса "Омикрон", зафиксированной в странах Африки и Европы.

"Уточняется, что пассажиры, въезжающие в Республику Кипр из портов для кратковременного посещения, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тестирования сроком до 72 часов. Кроме того, по прибытии они должны будут пройти быстрые тесты на антиген за счет Республики Кипр", – говорится в сообщении.

Решение вступит в силу с понедельника, 6 декабря 2021 г., и будет действовать до 10 января 2022 г., после чего будет пересмотрено на основе эпидемических данных.



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