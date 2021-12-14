Кипр меняет правила въезда для туристов

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Кипр .



Через 72 часа по прибытии в страну туристы обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус. Тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. Привитые бустерной дозой путешественники проходить тестирование не обязаны.



По новым правилам срок между второй и третьей дозой вакцинации сокращается до пяти месяцев и двух недель.



Кроме того, правительство введет обязательный карантин в государственных карантинных центрах для всех лиц, у которых подтвержден штамм "Омикрон".



С 5 декабря по 31 января 2022 года правительство ограничило доступ к общественным мероприятиям, таким как юбилеи, крестины и заведения питания в отелях. Вход разрешается только для привитых по крайней мере первой дозой при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста.



Также отменяются рождественские мероприятия, организуемые частными компаниями, если они проводятся без соблюдения протоколов.

10 декабря на Кипре зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".