Кипр меняет правила въезда для туристов
Среда, 15 декабря, Кипр изменяет правила въезда в страну для иностранных путешественников из-за COVID-19
Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Кипр .
Через 72 часа по прибытии в страну туристы обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус. Тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. Привитые бустерной дозой путешественники проходить тестирование не обязаны.
По новым правилам срок между второй и третьей дозой вакцинации сокращается до пяти месяцев и двух недель.
Кроме того, правительство введет обязательный карантин в государственных карантинных центрах для всех лиц, у которых подтвержден штамм "Омикрон".
С 5 декабря по 31 января 2022 года правительство ограничило доступ к общественным мероприятиям, таким как юбилеи, крестины и заведения питания в отелях. Вход разрешается только для привитых по крайней мере первой дозой при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста.
Также отменяются рождественские мероприятия, организуемые частными компаниями, если они проводятся без соблюдения протоколов.
- 10 декабря на Кипре зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
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