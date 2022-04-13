Кипр лишил "золотых" паспортов 21 россиянина из ближайшего окружения Путина

В общей сложности был отозван 21 паспорт, сообщает in-cyprus.

"Золотые" паспорта четырех олигархов и иждивенцев были отозваны после решения Кабмина страну, принятого в прошлый четверг.

Четверо олигархов, которые, как считается, близки президенту России Путину и преследуются ЕС, – это Александр Пономаренко, Вадим Москович, Михаил Гуцериев и Алексей Кузьмичев.

Кипр, член ЕС, поддержал ужесточение санкций блока против России после ее вторжения в Украину.

Хотя официальные лица признают, что за поддержку придется платить, поскольку санкции разъедают часть кипрской экономики, даже если она уже начала отказываться от российских денег.

Ведь только в 2020 году из России поступило более 100 млрд. евро инвестиций – примерно четверть всех иностранных инвестиций, поступающих на Кипр.

Напомним, Кипр планировал собрать данные обо всем имуществе подсанкционных россиян до 31 марта.

А 7 апреля, выступая перед парламентом, президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков Республики Кипр заморозить использование россиянами всех их судов, которые находятся в водах островного государства и отменить все привилегии.

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