Кипр избрал президентом бывшего главу МИД
Во втором туре президентских выборов на Кипре победил бывший глава министерства иностранных дел Никос Христодулидис
Об этом пишет Cyprus Mail.
Христодулидес получил 51,91% голосов, а его оппонент, карьерный дипломат Андреас Мавройяннис, бывший главный переговорщик на мирных переговорах с турками-киприотами и бывшим постоянным представителем Кипра в ООН - 48,09%.
Он будет решать, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого острова, а также как бороться с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и работать над восстановлением запятнанного коррупционными скандалами имиджа страны.
Известно, что Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году.
- 21 января Кипр заявил о готовности отправить Украине танки Т-80У советского производства, но исключительно в обмен на немецкие Leopard. В Кипре хотят, чтобы танки поступали из дружеской Греции, уже имеющей их на вооружении. В греческом арсенале 170 Leopard 2A и 183 единицы Leopard 2A4GR, выпущенные в 1980-х годах, но сейчас они в процессе модернизации.
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