Кипр избрал президентом бывшего главу МИД

Об этом пишет Cyprus Mail.

Христодулидес получил 51,91% голосов, а его оппонент, карьерный дипломат Андреас Мавройяннис, бывший главный переговорщик на мирных переговорах с турками-киприотами и бывшим постоянным представителем Кипра в ООН - 48,09%.

Он будет решать, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого острова, а также как бороться с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и работать над восстановлением запятнанного коррупционными скандалами имиджа страны.

Известно, что Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году.