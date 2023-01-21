Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что весной 2022 года США обратились к правительству Кипра с просьбой отправить Украине ТОР-М1, зенитные ракетные комплексы С-300, а также Т-80У (основные боевые танки), БМП-3БМП (боевые машины пехоты) и ударные вертолеты Ми- 35. Известно, что у Кипра около 82 танков Т-80У.

Но Кипр выдвинул условие советнику по внешней политике и безопасности канцлера Германии Олафа Шольца. Основные боевые танки Т-80У Кипр отдаст в обмен на немецкие Leopard 2. Ответа от Германии еще не последовало.

В Кипре хотят, чтобы танки поступали из дружеской Греции, уже имеющей их на вооружении. В греческом арсенале 170 Leopard 2A и 183 единиц Leopard 2A4GR, выпущенных в 1980-х годах, но сейчас они в процессе модернизации.

Греция в свою очередь хочет получить более новые Leopard 2 в обмен, чтобы избежать истощения своей армии на фоне обострения с Турцией.

20 января на встрече в Рамштайне ее участники не согласовали поставки в Украину танков Leopard 2. В то же время правительство ФРГ не отрицает , чтобы Польша направила танки Leopard Украине.

Вместе с тем, Германия анонсировала весенний пакет помощи Украине на €1 млрд, основной акцент в котором будет сделан на системы ПВО и боеприпасы к ним.

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