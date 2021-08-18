"Киновернисаж под открытым небом" объявил программу ко Дню Независимости

Программа "Киновернисаж под открытым небом", приурочена к юбилею украинской независимости, начнется с показа классической украинской ленты 1964 великого режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Недавно она возглавила рейтинг лучших украинских фильмов за все время, который опубликовал Довженко центр. Этот список составили украинские кинокритики и эксперты. Это - экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского. Фильм стал признанным шедевром мирового кинематографа и участвовал в десятках фестивалей.



Кроме того, запланированы показы фильмов знаковых украинских фильмов "Бешеная свадьбы", "Толока" и "Круты 1918".

"Бешеная свадьба" является самым кассовым украинским фильмом, который при смете в 10 млн гривен собрал в прокате почти 55 миллионов.

Картина Михаила Ильенко "Толока" имела долгий путь производства и является экранизацией баллады Тараса Шевченко "У той Екатерины дом на помосте ...". Поэтому снова, символично, что фильм по произведению Шевченко будет показано в парке Шевченко.

"Круты 1918" рассказывают об одной из самых трагических страниц нашей истории - бой под Крутами между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Российской Советской Республики.

За 7 недель показы украинских фильмов под открытым небом уже посетили более 15 000 зрителей.

Фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещал показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. О своих лентах рассказывали Олесь Санин, Анатолий Матешко, Владимир Тихий, Виктор Придувалов, режиссер и клипмейкерка Катя Царик, актриса Ирма Витовская, продюсер Владимир Филиппов и др.

19 августа - "Тени забытых предков", режиссер Сергей Параджанов, 1964;

20 августа - "Водитель свадьба", режиссер Влад Дикий, 2018;

21 августа - "Толока", реж. Михаил Ильенко, 2020;

22 августа - "Круты 1918", реж. Алексей Шапарев, 2019.

Начало в 21:00.

Вход свободный.

"Киновернисаж под открытым небом" пройдет при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и нацелен на продвижение и популяризацию украинского кинематографа.За содействии Киевской городской государственной администрации и Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.

Напоминаем, что "Киновернисаж небом" работает с 25 июня по 25 августа. Мероприятие организовано UP UA STUDIO уже второй раз.