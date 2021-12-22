Кинотеатры Украины покажут ленту "Худший человек в мире", номинированную на Оскар
В марте 2022 года в украинских кинотеатрах состоится показ норвежского фильма "Худший человек в мире"
Об этом сообщила компания "Артхаус Трафик", передает Укринформ .
"Норвегия выдвинула фильм "Худший человек в мире" на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Он вошел в шортлист. Фильм был отмечен на Каннском кинофестивале призом за Лучшую женскую роль и вошел в списки лучших лент года от международных изданий Variety , Vanity Fair, The Hollywood Reporter и IndieWire", - отметили в заявлении.
По сюжету трагикомедии, тридцатилетняя Юлия, на одной из вечеринок встречает очаровательного молодого человека. У нее успешный парень, но в своей жизни и карьере не реализовался. В надежде устроить свою жизнь она начинает встречаться с новым мужчиной, но верит ли это в ее проблемы?
Режиссером фильма является Йоаким Триер – обладатель наград кинофестивалей в Торонто и Карловых Варах номинант на Золотую пальмовую ветвь. Он известен за работой над лентами "Тельма", "Громче, чем бомбы", "Осло, 31 августа" и "Реприза".
Мировой премьерный показ трагикомедии "Худший человек в мире" состоялся в 2021 году на Каннском кинофестивале, где исполнительница главной роли Ренате Рейнстве получила Приз за Лучшую женскую роль.
В Украине фильм впервые показал на Одесском международном кинофестивале.
Рейтинг трагикомедии на сайте Rotten Tomatoes составляет 100%, на Metacritic – 88 баллов с примечанием Must see, а на IMDb – 8.1. Согласно изданию The Guardian, лента является "современной классикой" и одним из лучших фильмов Каннского кинофестиваля.
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