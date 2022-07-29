"Киношного" освобождения Херсонщины не будет": спикер ОК "Юг" Гуменюк рассказала о возможностях контрнаступления
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Херсонской области
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Контрнаступательные действия ВСУ на Юге Украины продолжаются. Хочу заметить, что ожидающие "киношного" контрнаступления, когда все войско атакует одновременно, точно не будет. Это не такая война. У нас есть гибридная война с Россией. Сейчас все контрнаступательные действия ВСУ имеют целью остановить наступление российской армии. То есть враг не может наступать и захватывать новые территории. Россияне уступают уже те территории, которые успели захватить", - рассказала Гуменюк.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что активно продолжается контрбатарейная борьба.
"Обстрелы продолжаются. Россияне пытаются обстреливать гражданскую инфраструктуру на расстоянии. Поэтому контрбатарейная борьба продолжается. Сейчас именно в этом состоит противостояние российской агрессии", – добавила она.
- Ночью на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .
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Украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту Херсонской области. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту.
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