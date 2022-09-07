Текст документа обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства .

Соответствующий указ №634/2022 появился на сайте главы государства.

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2022 года кинорежиссеру Криштофовичу Вячеславу Сигизмундовичу - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в указе.

Вячеслав Криштофович установили премию в 180 тыс. гривен.

Справочно. Вячеслав Сигизмундович Криштофович – украинский кинорежиссер, сценарист и театральный педагог. Академик Национальной академии искусств Украины (2017). Заслуженный деятель искусств Украины (2000). Член Национального союза кинематографистов Украины. Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

Преподаёт в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Среди его наработок - "Ой, мамочки…" (2008), "О нем (Обет молчания)" (2011), "Менты. Тайны большого города" (2012, сериал), "Предчувствие" (2019), "Право на защиту (2003, т/ф, 12 с), Я тебя люблю (2004) и другие.

Вячеслав Криштофович получил в 2020 году орден "За заслуги" III степени; "Золотой волчок": премия за вклад в развитие украинского кинематографа, в 2018 году; В 1998 – "Золотой Овен" Лучшему режиссеру за фильм "Приятель покойного".

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