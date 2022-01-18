Кинопроект Алиева о депортации крымских татар "Орталан" прошел отбор на Berlinale

Об этом информирует Госкино.



"Будущий фильм Наримана Алиева ORTALAN стал одним из 19 проектов, отобранных среди 295 заявок официального отбора Berlinale Co-Production Market", - говорится в сообщении.



19-й Берлинский копродукционный кинорынок - одно из крупнейших индустрийных событий в Европе. Там для обсуждения новых проектов и нетворкинга встретятся около 550 продюсеров и инвесторов с опытом международной копродукции. Каждый год на Berlinale отбирают около 30 будущих полнометражных лент.



В Госкино отметили, что мероприятие состоится 12-16 февраля 2022 года в онлайн-формате.



Берлинский копродукционный кинорынок является одной из крупнейших площадок в мире по поиску международных партнеров, которые присоединятся к совместному производству. Я рад, что "Орталан" попал в официальный отбор кинорынка. Это позволяет привлечь к проекту широкое внимание потенциальных партнеров. Вообще это важный и необходимый этап работы над фильмом, ведь именно сейчас мы закладываем фундамент для дальнейшей реализации потенциала работы", - рассказал режиссер фильма Нариман Алиев.



"Орталан" - это историческая драма о депортации крымскотатарского народа. События фильма происходят в Крыму в мае 1944 года. Юноша Исмаил, вернувшись с гор, видит свое село опустевшим. Растерянный, он отправляется на поиски родных и ответов на свои вопросы.



Продюсерами фильма выступили Владимир Яценко и Анна Соболевская (кинопродакшн ForeFilms).



Ранее проект фильма занял второе место среди игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости Семнадцатого конкурсного отбора Госкино и получил грант от УКФ на написание сценария. Осенью 2021 года "Орталан" завоевал награду Avanpost Pitch Packaging Award на кинорынке Connecting Cottbus.

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