Кинопремия "Золотой глобус 2023": объявлены номинанты

Об этом сообщили на сайте премии .

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов кинопремии "Золотой Глобус", церемония награждения которой пройдет 10 января 2023 года в Беверли-Гиллз и станет уже 80-й.

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Да, в главных номинациях кино были определены следующие претенденты:

Лучший фильм-драма:

"Аватар: Путь воды";

"Элвис";

"Фабельманы";

"Тар";

"Топ Ган: Меверик";

Лучший фильм-комедия:

"Вавилон";

"Банши Инеерина";

"Все везде и сразу";

"Ножи наголо: Стеклянная луковица";

"Треугольник печали".

Других претендентов "Золотого Глобуса 2023" можно посмотреть на сайте кинопремии .

Напомним, драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

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