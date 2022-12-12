Кинопремия "Золотой глобус 2023": объявлены номинанты
Голливудская ассоциация иностранной прессы избрала нынешних претендентов на звание лучших в сфере кино и телевидения
Об этом сообщили на сайте премии .
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов кинопремии "Золотой Глобус", церемония награждения которой пройдет 10 января 2023 года в Беверли-Гиллз и станет уже 80-й.
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Да, в главных номинациях кино были определены следующие претенденты:
Лучший фильм-драма:
"Аватар: Путь воды";
"Элвис";
"Фабельманы";
"Тар";
"Топ Ган: Меверик";
Лучший фильм-комедия:
"Вавилон";
"Банши Инеерина";
"Все везде и сразу";
"Ножи наголо: Стеклянная луковица";
"Треугольник печали".
Других претендентов "Золотого Глобуса 2023" можно посмотреть на сайте кинопремии .
- Напомним, драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".
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