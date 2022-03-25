Кинологи из полиции заботятся о животных, которые остались без хозяев Киевщины
Кинологи Полиции Киевской области занимаются животными, оставшимися без хозяев
Об этом сообщает МВД Украины.
Полицейские кинологи продолжают оказывать помощь собакам, которых покинули или потеряли владельцы во время эвакуации в Киевской области.
"На этот раз в Кинологический центр попала немецкая овчарка, которую нашли полицейские в пригороде Ирпеня. Собаке с довольно тяжелым ранением, вероятно, полученным от обломка снаряда, оказал помощь ветеринар кинологического центра, который сейчас заботится о здоровье четырехлапых копов. Сейчас животное находится в вольере Кинологического центра до полного выздоровления", - сообщили в МВД.
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