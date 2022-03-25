Кинологи из полиции заботятся о животных, которые остались без хозяев Киевщины

Об этом сообщает МВД Украины.



Полицейские кинологи продолжают оказывать помощь собакам, которых покинули или потеряли владельцы во время эвакуации в Киевской области.



"На этот раз в Кинологический центр попала немецкая овчарка, которую нашли полицейские в пригороде Ирпеня. Собаке с довольно тяжелым ранением, вероятно, полученным от обломка снаряда, оказал помощь ветеринар кинологического центра, который сейчас заботится о здоровье четырехлапых копов. Сейчас животное находится в вольере Кинологического центра до полного выздоровления", - сообщили в МВД.

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