Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма "Миссия невыполнима 7"

Трейлер вышел на YouTube-канале Paramount Pictures.

Как известно, фильм выйдет в двух частях, которые снимались параллельно.

Лента получила название "Dead Reckoning" (Расплата за смерть).

Режиссер картины – Кристофер Маккуорри. В фильме сыграли Том Круз, Хейли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьефф, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.

Первая часть фильма "Миссия невыполнима 7" выйдет на экраны в июле 2023 года. Восьмая и заключительная часть франшизы стартует через год – 28 июня 2024 года.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков, основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета история агента Итана Ханта, которого на протяжении всей серии играет Том Круз.