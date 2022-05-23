Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма "Миссия невыполнима 7"
В сети появился официальный трейлер седьмой части фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом
Трейлер вышел на YouTube-канале Paramount Pictures.
Как известно, фильм выйдет в двух частях, которые снимались параллельно.
Лента получила название "Dead Reckoning" (Расплата за смерть).
Режиссер картины – Кристофер Маккуорри. В фильме сыграли Том Круз, Хейли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьефф, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.
Первая часть фильма "Миссия невыполнима 7" выйдет на экраны в июле 2023 года. Восьмая и заключительная часть франшизы стартует через год – 28 июня 2024 года.
"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков, основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета история агента Итана Ханта, которого на протяжении всей серии играет Том Круз.
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