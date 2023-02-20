Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, то мировые лидеры киноиндустрии прекратили свою работу с россиянами. С российского кинорынка ушли такие крупные студии как Disney, Sony, Paramount и т.д. рынок освободился, однако существуют независимые компании, которые покупают права на фильмы у тех же американцев, чтобы продавать продукты на всей территории бывшего СССР", - пояснил Иванов.

Продюсер рассказал, что многие кинокомпании российского происхождения продолжают покупать украинские фильмы

"Несмотря на то, что украинский кинорынок является большим европейским кинорынком, нам не удавалось избавиться от зависимости от российского кинобизнеса. Хотя попытки были, после 2014 года. В результате украинский кинорынок значительно ослаб. Российский же кинорынок наоборот, из-за выхода иностранных кинокомпаний, растет. Сейчас много независимых компаний, желающих заполнить российский рынок и имеющих российские корни, продолжают покупать украинские фильмы. То есть фактически это российский бизнес, для которого основным рынком является Россия, а в Украине они хотят также зарабатывать деньги. Это влияет на развитие нашей киноиндустрии", - добавил он.