Об этом информирует ДержКіно України .

SUNNY BUNNY анонсировала Приз за выбор зрителей. Посетители фестиваля будут выбирать лучший фильм из четырех международных полнометражных программ: "Международный конкурс игрового кино", "Панорама", "Документальное кино" и "Новые краски".

Зрители будут голосовать электронным путем с помощью платформы Votemo. После каждого показа на экране появится QR-код, который позволит перейти на соответствующую программу и выбрать наиболее понравившийся фильм.

"К счастью, в Украине ЛГБТКИА+ тематика уже не совсем табуированная, но она до сих пор нуждается в поддержке. Надеюсь, что именно такие события, как наш фестиваль, этому способствуют", - сказал директор фестиваля SUNNY BUNNY Богдан Жук.

Фото: ГосКино Украины

Фестиваль ЛГБТКИА+ фильмов SUNNY BUNNY проходит в Киеве 22-28 июня.

Во время официальной части организаторы показали гостям и рассказали о программе фильмов и составе жюри этого года, а также о главном трейлере фестиваля - французской документальной ленте, которая стала сенсацией Берлинале в этом году и получила 4 награды на фестивале, - "Орландо: моя политическая биография" режиссера Поля Пресиадо.

Фото: ДержКіно України

Церемонию посетили дизайнер, основатель и владелец бренда FROLOV Иван Фролов, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Екатерина Кухар, продюсер шоу "Голос страны" Владимир Завадюк, сценарист и основатель кинофестиваля "Мыколайчук Open" Алексей Гладуошевский, исполнительница главной роли фильма "Стоп-Земля" Мария Федорченко. Также директор Итальянского Института культуры в Киеве Эдоардо Кризафулли, исполнительный директор Украинской Киноакадемии Анна Мачух, основательница компании "Артобъект" Людмила Горделадзе и кинокритик Алик Шпылюк.

Фото: ДержКіно України

Сообщается, что целью SUNNY BUNNY является показать квир-сообщества во всем их разнообразии, а также рассказать о жизни военных, которые сейчас на фронте.