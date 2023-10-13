"Медовый месяц" - название нового кинопроекта , начальную стадию разработки которого поддержал в этом году "Украинский культурный фонд". Это еще не начало съемок. Если команда найдет деньги на производство, лента дойдет до зрителя в лучшем случае через полтора года. Ведь планируется полный метр, здесь другой цикл производства, чем в телевизионном кино.

В этой области все гораздо быстрее. Уже в ноябре зрителя ожидает премьера – шестисерийная лента "Первые дни", над которой работало сразу несколько украинских режиссеров. Сериал о судьбах украинцев , каждый по-своему встретивших начало полномасштабного российского вторжения, покажут одновременно в 12 странах, среди которых – Австралия. Это копродукция с тремя скандинавскими вещателями, и сняли ленту весной этого года. Кроме того, уже в этом году украинское телевидение либо уже показало, либо готовит еще несколько премьерных минисериалов, сюжетная основа которых – первые месяцы новой фазы войны.

Подобные новости – красноречивый ответ на болезненный вопрос активной части общества, нужно ли именно сейчас снимать кино о войне. И дискуссии, которые время от времени свергают в основном в Facebook, преимущественно путают понятия, в результате чего путаются сами участники. В первую очередь среди дискутантов нет согласия по определению временных рамок войны. "Не надо снимать о войне, рано, травматический опыт, до войны, началась война" - это о конце февраля 2022 года, о начале марта 2014-го или вообще о первых убийствах на Майдане после 19 января того же года. Потому что если мерить войну с 2014-го, то дискуссии бессмысленны. Ведь сериалов на тему только за 2022-2023 год снято в разы больше, чем за период 2014-2021 года, когда война на украинской территории по факту длилась и российская оккупация имела и до сих пор имеет место. Однако полнометражное кино, в основном за государственные средства и даже иногда в копродукции, снимали без проблем. А проекты на военную тематику не только подавались, но и одобрялись. Они даже проходили по отдельной тематической секции "Патриотическое кино".

Результат не мог быть быстрым, потому что снимать полнометражное кино долго. Но он все же не прошел незамеченным. С сентября 2022 года в национальном прокате один за другим начали "выстреливать" военные разножанровые ленты: "Снайпер. Белый ворон", "Мирный 21", "Видение бабочки", "Обмен", "Клондайк" или самая свежая премьера - " Путь поколений Михаила Ухмана. Они имели очень интересный эффект для зрителя: воспринимались как фиксация и художественное переосмысление нынешней, горячей фазы войны. И нигде не слышалось о "не ко времени".

Таким образом, для художников война все же началась почти десять лет назад. Почему же до масштабного вторжения ужаса перед военными лентами в обществе не было, а сейчас он вдруг появился? Причем настолько, что среди действующих мыслительных лидеров есть сторонники поставления создания художественных лент на большую паузу. Сосредоточившись на документалистике. Там – правда не художественная, без условностей, и образцом такой ужасной, но нужной правды есть лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

Читайте также: "Мы делали свою работу и показали, как оно есть на самом деле": создатели фильма "20 дней в Мариуполе" рассказали о съемках в оккупированном городе

Почему против съемок художественных фильмов никто из протестующих сегодня до сих пор против не был. Более того: фильмам "Киборги" Ахтема Сейтаблаева, "Иловайск" Ивана Тимченко, "Наши котики" Владимира Тихого аплодировали, оценивали высоко, до сих пор ставят как образцы в своих жанрах и сегментах (военная драма на реальных событиях и военная черная комедия). Вдруг звучат призывы тратить деньги на дроны для ВСУ, а не на кино и сериалы. Неужели сейчас такой продукт не нужен? Объяснение комплексно и состоит из нескольких компонентов.

Первый и самый важный – потребности армии после 24.02.2022 действительно выросли в разы, разы и разы. Однако если от каких-либо затрат и отказываться – то точно не от затрат на культуру. Без переведенной тротуарной плитки или без нового фонтана в центре далекого от боевых действий города или городка обойтись значительно легче, чем без крова для тех, кто его потерял. Но без культуры, особенно массовой, формирующей и истолковывающей по возможности широчайшей общественности правильную цивилизационную позицию, обойтись трудно. Как и победить. Потому что фонтан или стадион не мотивируют. Книга, музыка, фильм – да.

Отсюда выходит второй компонент: недоверие. Почему агрессивное отношение к каждому новому кино-телепроекту? Потому что финансируется производство непрозрачно. Особенно когда речь идет о государственных средствах, которые по умолчанию распределяют между собой лояльные власти производители. Или реализуют проекты бывшие комедиографы, прямо причастные к "Студии Квартал`95". Так произошло с фильмом "Буча", который в прошлом году уже после обнародования тизера и объявления о съемках вызвал скандал, отторжение и волну хейта. Продюсером и сценаристом выступил "кварталовець" Александр Щур, и неприятие этого активной частью культурного сообщества базируется не на сомнении в профессиональности, а в первую очередь на недоверии ко всему "кварталовскому".

Другой свежий пример – телефильм "Юрик" Александра Тименко. В отличие от "Бучи", которой никто кроме производителей еще не видел, эту ленту под бешеным давлением авторы вынуждены были изъять из доступа. Причем здесь ничто не предвещало беды. Ранее эта команда сняла минисериалы "Мама" и "Мама-2" Тараса Ткаченко, тоже на военную тематику, и их встретили очень благосклонно. К созданию "Юрика" не причастны "кварталовцы", снимали его не за государственные средства, финансирование прозрачное – проект выиграл конкурс социально важных лент от USAID. Но на выходе обидел и сильно разозлил мариупольцев. Воспроизведенные в фильме кадры из жизни осажденного Мариуполя не соответствовали реалиям, а некоторые сюжетные линии - в частности, возможность эвакуации "зеленым коридором" при поддержке ОБСЕ - подпевали российской пропаганде. Сами создатели тоже постарались стрельнуть себе в ногу: начали огрызаться и заявлять, что мариупольцы… сами виноваты, потому что когда-то приветствовали "русский мир".

Наконец, третий компонент: фаза войны, начавшаяся в конце февраля прошлого года действительно касается каждого из нас. Даже того, кто упорно отворачивался и не замечал российскую агрессию. Ежедневные воздушные тревоги, ночные обстрелы, разрушения, гибель взрослых и детей все это здесь и рядом. Поэтому вполне понятны оговорки: а что как будет ретравматизация? Вдруг фильм или сериал о войне и оккупации вызовет у людей, которых это коснулось прямо, повторные боли и страдания – собственно, так уж случилось с "Юриком" и этого боятся в "Буче". Но в то же время "Юрик" стал водоразделом и сделал производителям нужную и своевременную прививку. Сегодня в частных разговорах руководители и редакторы уважающих себя студий уже на этапе заявки категорически подчеркивают: чтобы не повторить "Юрика", не дай Бог. Дуют на воду – и правильно делают.

Поэтому разработка и запуск в производство фильмов и сериалов на военную тематику в силу этого постепенно становится ответственным. Именно этим, а не только желанием высказаться на актуальную тематику и отрефлексировать, объясняется достаточно значительное количество воплощенных и еще большее количество анонсированных проектов. Кино перестало бояться войны. Потому что рискнувшие взяться за дело действительно боятся перебора, треша и ретравматизации зрителя. Что свидетельствует об ответственности. Пусть не всех, но многих.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.