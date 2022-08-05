Об этом сообщает Госкино.

"Более восьми лет в нашей стране продолжается война. Полномасштабная агрессия России заставила украинцев в поисках безопасности покидать свои дома: многие бегут от этой войны не в первый раз, многих она вообще оставила без дома. Как и украинские воины, что с чрезвычайной силой духа и мужеством защищают нашу страну, они нуждаются в моральной и психологической поддержке, внутреннем восстановлении и мотивации устойчиво противостоять всем угрозам. Украинское кино способно стать такой спасительной силой, крыльями поддержки и надежды на пути к нашей победе", - сказала глава Государственного агентства Украины по кино Марина Кудерчук

Национальный тур "Кино ради победы!", который пройдет в рамках мероприятий ко Дню независимости Украины, начинается 6 августа и продлится до конца сентября 2022 года.

Проект будет состоять из двух частей: кинопоказов в громадах-очагах пребывания внутриперемещенных лиц и показов в воинских частях Украины – в безопасных для просмотра фильмов местах. Тур охватит 15 областей Украины: Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Хмельницкую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Ривненскую, Волынскую, Житомирскую, Полтавскую, Харьковскую, Черновицкую и Запорожскую. Кинопоказы будут вестись как с традиционным проекционным оборудованием, так и с помощью передвижного кинокомплекса – киномобиля.

"Кроме привычного просмотра фильмов в кинозале, кинопоказы Тура состоятся также благодаря киномобилю, специально созданному фондом "МХП-Громады" и Ассоциацией "Смотри украинское!" Этот кинокомплекс - абсолютно мобильная и автономная платформа на базе специального автоприцепа с большим LED-экраном высокого качества, автономным звуко- и электроснабжением, которое позволит нам показать кино даже в самых отдаленных уголках нашей страны", - отметил глава Ассоциации "Смотри украинское!" Андрей Ризоль

В программе национального тура – украинские полнометражные игровые, документальные и короткометражные фильмы разных жанров и авторов. Звездами-послами проекта станут Ада Роговцева и Екатерина Степанкова, Богдан Бенюк и Ахтем Сеитаблаев, Михаил Ильенко, Олесь Санин, Ирма Витовская, Сашко Лирнык, Дмитрий Линартович, Алексей Тритенко и многие другие известные актеры, режиссеры и создатели фильмов, которые представят зрителям свои картины на показах.

"Из соображений безопасности мы не будем анонсировать события и мероприятия Национального тура "Кино ради победы!" широкой общественности. За дополнительной информацией и по вопросам включения и участия в проекте, обращайтесь, пожалуйста, на [email protected]", - отмечают в Госкино.

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