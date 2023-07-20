Старые фотографии, новое кино

Когда-то покойный Андрей Кузьменко "Скрябин" написал песню "Старые фотографии", которую посвятил нашей дружеской компании, а среди прочих и мне. Есть в этой песне такие слова: "И, как чудо, польское радио. Нам открывало тот неведомый мир". Мы жили на Галичине, где польское радио принималось.

С тех детских пор я понимаю польский и могу на нем говорить. Через польский язык мы открывали мир, потому что польская культура была интересной.

Поэтому, когда государство заказывает производство на украинском и русском языке, я не понимаю – зачем. Если сделать качественный продукт те, кто понимает русский, поймет и украинский. Пусть теперь украинское радио и кино открывает недоцивилизованным соседям неведомый мир. Пусть учат украинский язык. И будут, если кино будет интересно. Наш президент считает, что кино с английского можно не переводить. Зачем тогда его переводить с украинского на русский еще и за государственный счет?

Дим-Дом

Мы в 2016 году сделали закон о поддержке кинематографии. Независимая профессиональная комиссия распределяла средства на кино и сериалы через прозрачные питчинги и конкурсы. Так и возродилось кино.

Сейчас все коту под хвост. Никаких питчингов. Государственный канал (в демократических государствах нет государственных каналов, но эта власть по путинскому образцу их создала) за государственный счет покупает без питчингов фильмы и сериалы.

И потом вы будете сетовать на местное самоуправление в нецелевых расходах? Да. Заберете средства в госбюджет для новых фильмов о матерных популистах.

Ингулец или Найсяй?

Обычно Апофеозом падения и ценностного развала стало решение о финансировании сериала, где прототипом главного героя стал известный Александр Поворознюк.

Вот описание сериала с сайта Prozorro:

Жанр: драмеди. Логлайн проекта: Два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт "Ингулец", где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

Использование фильмов и сериалов для победы на выборах – технология не новая. Мы сразу вспоминаем сериал "Слуга народа", приведший к власти Владимира Зеленского. Но Зеленский пионером не являлся.

В 2016 году в Литве победила на выборах партия "Союз крестьян и зеленых", возглавляемая Рамунасом Карбаускисом.

Карбаускис крупный бизнесмен, торговавший минеральными удобрениями почти как наш Фирташ.

Перед выборами он за свой счет снял сериал о себе и своем селе Найсяй, которое действительно превратил в рай. Сериал был художественным, его смотрела вся Литва, впоследствии отдавшая победу на выборах партии Карбаускиса.

Разница между проектами Карбаускиса, как первооткрывателя сериальной политики, Зеленского и Поворознюка состоит в том, что первые раскручивали частными средствами в мирное время, а последнего государственными во время войны. Сначала монополизировали телевидение через марафон, тогда начали экспериментировать с фриками типа Поворознюка и Арестовича, теперь строят им политическую карьеру. По-видимому, это недопустимо.

Культура и деньги

А нормально ли вообще во время войны производить сериалы за государственный счет? Конечно. Но не о Поворознюке, не на закрытых конкурсах, не для политических прихотей олигархов за государственный счет.

Культура должна жить. Харьковский театр нельзя закрывать, библиотекам нужно покупать книги, и кино качественное на конкурсной основе нужно снимать. Это тоже часть обороны. Россияне как раз и говорят, что украинской культуры не существует, сжигают наши книги, уничтожают язык. А мы им что? Сериал о матерном хаме в русском переводе, которого какой-то олигарх захотел привести в политику? Марафон и запрет независимых каналов, раскрутка за государственные средства марионеток ради дальнейшего контроля власти ведет нас к отдалению от НАТО и ЕС и поражениям.

Об авторе: Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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