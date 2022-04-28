Кино, мультики, спорт и музыка: в "Дия TV" появились новые телеканалы
"Дия TV" расширила список доступных каналов до шести
Об этом сообщила Минцифра в телеграме .
В министерстве напомнили, что со стриминговым сервисом Megogo запустили в приложении "Дия" телевидение "Дия TV" для противодействия оккупантам, ведь россияне начали блокировать украинское телевидение и распространять свою пропаганду. Благодаря "Дия TV" украинцы получили бесплатный доступ к новостям в любое время.
"Впоследствии мы расширили количество телеканалов, и в "Дия TV" появился детский контент, развлекательные и информационные программы", - отметили в Минцифре.
Сейчас в "Дия TV" доступны каналы:
- Рада – новости от официальных источников и единый информационный марафон; UA:Вместе;
- М1 – украинская культура для поднятия боевого духа;
- Пиксель - Всеукраинская школа онлайн и контент на украинском для самых маленьких;
- ПлюсПлюс – мультики для малышей и обучающие телепрограммы;
- FilmUADrama – сериалы и фильмы для всей семьи.
- XSPORT – новости из мира спорта.
- 6 марта в приложении "Дия" появилась онлайн-трансляция украинских каналов.
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