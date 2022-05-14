Кинг заявил, что Путин недооценил Украину
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что президент РФ Владимир Путин думал, что в Украине имеет дело с собачкой, но получил росомаху
Об этом он написал в твиттере .
"Путин предполагал, что имеет дело с комнатной собачкой. Вместо этого он получил росомаху. Слава Украине!", - отметил писатель.
- В марте Стивен Кинг обратился к президенту РФ и заявил, что Украина обескровит его и опустошит казну.
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