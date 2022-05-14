Кинг заявил, что Путин недооценил Украину

Об этом он написал в твиттере .

"Путин предполагал, что имеет дело с комнатной собачкой. Вместо этого он получил росомаху. Слава Украине!", - отметил писатель.

В марте Стивен Кинг обратился к президенту РФ и заявил, что Украина обескровит его и опустошит казну.

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