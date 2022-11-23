Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Пока смогли восстановить 10мВт генерации. Включаем последовательно критическую инфраструктуру. Должно хватить на центр Николаева, если экономно. Это первый шаг. Экономьте", - написал Ким.

Сразу после этого глава ОВА добавил, что в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи уже появилась электроэнергия.

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