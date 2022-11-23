Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Ким заявил, что в Николаеве удалось восстановить 10 мВт генерации. Должно хватить на центр города

Ким заявил, что в Николаеве удалось восстановить 10 мВт генерации. Должно хватить на центр города

23 ноября, 2022 среда
16:55
война с Россией

По состоянию на 16:17, 23 ноября, коммунальщики восстановили в Николаеве 10 мВт генерации электроэнергии

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Пока смогли восстановить 10мВт генерации. Включаем последовательно критическую инфраструктуру. Должно хватить на центр Николаева, если экономно. Это первый шаг. Экономьте", - написал Ким.

Сразу после этого глава ОВА добавил, что в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи уже появилась электроэнергия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Николаев
Николаевщина
Виталий Ким
Читайте также:
Кріштіану Роналду
21 ноября, 2022 понедельник
Первый человек в мире набрал полмиллиарда подписчиков в Instagram
22 ноября, 2022 вторник
Орбан прокомментировал карту Венгрии с территорией Украины на его шарфе
21 ноября, 2022 понедельник
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.78
    Покупка 39.78
    Продажа 40.46
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
23 ноября
18:05
OPINION
Отберите у безумца деньги и вы прекратите войну
18:04
Байден приказал выделить Украине военную помощь еще на $400 млн
17:54
Николай Княжицкий: Русская церковь в Украине должна быть запрещена В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект
17:36
Флаг Польши
В Польше на месте падения ракеты завершили сбор доказательств
17:35
Россия обстреляла Херсон из артиллерии. Погиб 73-летний мужчина
17:26
ПВО сбила 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе, атаковавших Украину
17:19
Жителей Черновицкой области начали подключать к сети
17:18
Обновлено
РФ обстреляла Киев и область: что известно
17:18
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:08
Обновлено
ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 23 ноября
17:05
Япония сенсационно победила Германию на ЧМ-2022 в Катаре
16:57
Переехал в Харьков, чтобы корректировать огонь оккупантов по объектам критической инфраструктуры: СБУ задержала жителя Донбасса
16:44
Украина вернула из плена еще 35 украинских военных и 1 гражданского
16:42
Обновлено
Из-за вражеских обстрелов задерживается ряд поездов Укрзализныци. Список
16:39
Обновлено
УПЛ: расписание матчей и трансляций 15-го тура "Днепр-1" – "Александрия" перенесли на 2023 год
16:37
Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от сети, аварийно остановлены все энергоблоки Южноукраинской АЭС
16:20
Черниговщина обесточена. ОВА разворачивает "Пункты несокрушимости"
16:15
Обновлено
На Львовщине российские ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии
16:12
Алексей Данилов
"Желание - уничтожать рашистское чудовище": Данилов заявил, что обстрелы не заставят Украину вести переговоры с РФ
16:11
Одесса
Одесса из-за обстрелов полностью обесточена, отсутствует водоснабжение
16:09
OPINION
Россияне готовятся к битве за Мариуполь и Бердянск
15:54
Обновлено
Молдова переживает массовое отключение света из-за российской ракетной атаки на Украину
15:36
В Харькове остановился весь электротранспорт и метро, людей эвакуируют из подземки
15:24
электроэнергиия
Хмельницкий полностью обесточен после ракетных ударов РФ по объектам энергетики
15:24
Эксклюзив
Карта боевых действий: 18-22 ноября. ВСУ организовали дорогу смерти на Юге
15:18
Позорная пощечина Путину – Порошенко о решении Европарламента
14:58
Мобилизированные в РФ
В украинской разведке назвали главные цели мобилизации в России
14:58
Анонс
Медийщики на войне: как вернуться из армии в профессию? Дмитрий Крапивенко в онлайн-проекте "Имена собственные"
14:20
Компания HP планирует уволить до 6 тысяч работников к 2025 году
14:20
Хорватия не отказалась тренировать бойцов ВСУ. В МИД рассказали о двух функциях помощи Украине
14:13
Войска РФ ограбили груз для работников ЗАЭС
14:12
На Николаевщину ежедневно возвращается около 500 человек, половина жителей уже в регионе, - Ким
14:11
Папа Франциск сравнил с Голодомором войну в Украине
14:10
Пиротехники ГСЧС уничтожили более 288 тыс. взрывоопасных предметов с 24 февраля
14:07
OPINION
"Хорошие россияне" - это "разводняк"
14:02
Зеленский приветствовал решение Европарламента, признавшего РФ спонсором терроризма
13:59
Суд дал разрешение на заочное следствие по нардепу Медведчуку, переданному РФ
13:55
Атаки на энергетику не помогут России укрепить свои позиции, - Маляр
13:55
Хорватия сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2022
13:46
Масштабная воздушная тревога: в Днепропетровской и Полтавской области работает ПВО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV