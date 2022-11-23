Ким заявил, что в Николаеве удалось восстановить 10 мВт генерации. Должно хватить на центр города
По состоянию на 16:17, 23 ноября, коммунальщики восстановили в Николаеве 10 мВт генерации электроэнергии
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Пока смогли восстановить 10мВт генерации. Включаем последовательно критическую инфраструктуру. Должно хватить на центр Николаева, если экономно. Это первый шаг. Экономьте", - написал Ким.
Сразу после этого глава ОВА добавил, что в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи уже появилась электроэнергия.
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