Ким советует россиянам гуглить "как сдаться в плен" еще до мобилизации
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил о специальном проекте, куда могут обратиться российские военнослужащие для сдачи в плен
Об этом он сообщил у себя в telegram .
"Проект "Хочу жить" - это единственный центр приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сдаться в плен можно предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.
- 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует сохранение жизни всем россиянам, которые сдадутся в плен.
- 9 октября стало известно, что во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян.
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