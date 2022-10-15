Ким советует россиянам гуглить "как сдаться в плен" еще до мобилизации

Об этом он сообщил у себя в telegram .

"Проект "Хочу жить" - это единственный центр приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сдаться в плен можно предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.

8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует сохранение жизни всем россиянам, которые сдадутся в плен.

9 октября стало известно, что во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян.

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