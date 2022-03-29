Ким сообщил о 12 погибших и 34 раненых в результате оккупационного обстрела здания Николаевской ОВА и извинился за утреннюю шутку об айкосах
Под руинами Николаевской ОВА нашли погибших и раненых
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Он извинился на утреннюю шутку: "Я прошу прощения за утреннее видео... Очень верил, что не будет жертв. Шутка об айкосе - отстой", - написал Виталий Ким.
"По предварительным данным было гораздо меньше людей в здании. По состоянию на сейчас: 34 раненых, 12 погибших. Продолжаем спасательную операцию", - сообщил глава Николаевской ОВА.
- Напомним, утром, 20 марта, российские оккупанты обстреляли здание Николаевской ОВА. Сначала, комментируя атаку, Виталий Ким заявил, что потерял весь запас "айкосов".
- Позже Ким показал видео попадания ракеты в здание ОВА.
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