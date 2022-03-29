Ким сообщил о 12 погибших и 34 раненых в результате оккупационного обстрела здания Николаевской ОВА и извинился за утреннюю шутку об айкосах

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.



Он извинился на утреннюю шутку: "Я прошу прощения за утреннее видео... Очень верил, что не будет жертв. Шутка об айкосе - отстой", - написал Виталий Ким.



"По предварительным данным было гораздо меньше людей в здании. По состоянию на сейчас: 34 раненых, 12 погибших. Продолжаем спасательную операцию", - сообщил глава Николаевской ОВА.

Напомним, утром, 20 марта, российские оккупанты обстреляли здание Николаевской ОВА. Сначала, комментируя атаку, Виталий Ким заявил, что потерял весь запас "айкосов".

Позже Ким показал видео попадания ракеты в здание ОВА.