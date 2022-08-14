Ким рассказал о вечерних обстрелах Николаева и области российскими "смерчами" и "ураганами"
Вчера вечером и сегодня ночью оккупанты снова обстреляли Николаев и область
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он отметил, что, по информации оперативного командования "Юг", к вечеру 13 августа тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева. Без жертв.
"Также вечером 13 августа, около 20:00, Николаев претерпел обстрелы. По информации оперативного командования "Юг", шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранен гражданский. Ночью 14 августа, около 02:00, враг снова обстрелял областной центр. Подробная информация уточняется", - написал Ким.
Что касается Николаевского района, то вечером 13 августа, ориентировочно в 20:12, зафиксирован вражеский обстрел пгт Первомайское Первомайской громады. В результате повреждены магазин и жилой дом. Пострадавших нет.
"Ночью 14 августа, ориентировочно в 02:30, в результате обстрелов с. Галициново Галицыновской громады повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - отметил Ким.
В Баштанском районе вчера, 13 августа, ориентировочно в 12:30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады.
"Повреждены три жилых дома и стадион. Около 14:00 обстрелы были за пределами с. Поляна. Около 19:00 были обстрелы за пределами сел Червоная Долина и Поляна. Сегодня, 14 августа, около 03:30 были обстрелы по сельскохозяйственным сооружениям с. Широкое. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатой громады. Так, за прошедшие сутки были обстрелы территорий пгт Березнеговатое, сел Лепетиха и Кавказ", - отметил Ким.
Также глава ОВА добавил, что в Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- Напомним, Россия обстреляла портовую инфраструктуру и жилые кварталы Николаева
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное