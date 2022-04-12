Ким призвал меньше писать в соцсети: оккупанты черпают из этого много информации на фоне дефицита своей агентуры
Российские оккупанты активно совершают "вбросы" в соцсети и в соответствии с реакцией на них собирают информацию
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграмм.
"Враг сейчас активно вбрасывает наше информационное пространство. Мы на это реагируем, а они черпают информацию о наших реакциях", – написал он.
Ким объяснил: россияне делают "вбросы" в соцсети, мол, что-то произошло, но наблюдают за обсуждениями этих фейков.
"Как это работает: бросили, а потом смотрят, как люди обсуждают. "Да нет, там никого нет, это бред, я в магазин хожу, какие там военные". И снимают информацию с этого, записывают", - рассказал Ким в видеообращении .
По его словам, Украина прошла критическую точку войны, после которой ощущается усталость информации.
Агентов и источников информации у захватчиков в Украине сейчас стало меньше, поэтому именно соцсети становятся главным источником данных для врага. Ким призвал меньше писать в соцсетях.
"Сейчас мы будем предпринимать определенные действия для нашей безопасности. Им этого знать не надо. Сохраняйте спокойствие, мы двигаемся по плану", - подытожил глава Николаевской ОВА.
- Напомним, Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.
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