Ким предупредил о подлости, которую рашисты готовят в Николаеве в Пасхальную ночь

Об этом Ким сообщил в telegram.

Он призвал николаевцев в Пасхальную ночь оставаться дома из-за риска вражеских провокаций.

"Прошу всех остаться дома этой ночью. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", - написал Ким.

По его словам, в Николаеве изменено время комендантского часа, которое будет действовать с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

Ким добавил, что минувшей ночью российские захватчики совершили пять обстрелов Николаева.

"Ночью снова были обстрелы. Пострадавших нет. Повредили линию электропередач, выбило стекла в домах", - проинформировал Ким.

19 апреля Минкульт призвал украинцев на Пасху присоединяться к церковным службам в онлайн-режиме вместо того, чтобы идти в храмы.

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