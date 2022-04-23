Ким предупредил о подлости, которую рашисты готовят в Николаеве в Пасхальную ночь
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне готовят провокации в Пасхальную ночь 24 апреля
Об этом Ким сообщил в telegram.
Он призвал николаевцев в Пасхальную ночь оставаться дома из-за риска вражеских провокаций.
"Прошу всех остаться дома этой ночью. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", - написал Ким.
По его словам, в Николаеве изменено время комендантского часа, которое будет действовать с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.
Ким добавил, что минувшей ночью российские захватчики совершили пять обстрелов Николаева.
"Ночью снова были обстрелы. Пострадавших нет. Повредили линию электропередач, выбило стекла в домах", - проинформировал Ким.
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19 апреля Минкульт призвал украинцев на Пасху присоединяться к церковным службам в онлайн-режиме вместо того, чтобы идти в храмы.
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