Ким опубликовал видео, как рашисты ударили снарядом по детской больнице в Николаеве

Соответствующее видео появилось в его Telegram.

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детская больница", – подписал видео Ким.

На кадрах видно, как снаряд взрывается на автостоянке больницы и повреждает одну из карет скорой помощи.

Вчера, 4 апреля, в результате обстрела Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых. Съемочная группа американского телеканала CNN попала под артиллерийские обстрелы вблизи Александровки у Николаева

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