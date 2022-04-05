Ким опубликовал видео, как рашисты ударили снарядом по детской больнице в Николаеве
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал видео вчерашнего удара оккупантов по Николаеву, в частности, как снаряд попал на территорию детской больницы
Соответствующее видео появилось в его Telegram.
"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детская больница", – подписал видео Ким.
На кадрах видно, как снаряд взрывается на автостоянке больницы и повреждает одну из карет скорой помощи.
- Вчера, 4 апреля, в результате обстрела Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых. Съемочная группа американского телеканала CNN попала под артиллерийские обстрелы вблизи Александровки у Николаева
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